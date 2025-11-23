Ovo je raspored Hajduka i Dinama u HNL-u do kraja polusezone

Na vrhu HNL-a nakon subotnjeg Jadranskog derbija u kojem je Rijeka slavila 5:0, i dalje je Hajduk.
Hajduk je ostao prvi na ljestvici, ali sada ima tek bod više od Dinama koji je u subotu svladao Varaždin na domaćem terenu 3:1. Nakon 14 odigranih kola, Hajduk ima 29 bodova, a Dinamo 28.
U nastavku donosimo HNL raspored Hajduka i Dinama do kraja sezone, a treba uzeti u obzir kako Dinamo čekaju i još dvije europske utakmice – protiv Lillea 27. studenog (18.45 sati, Lille) i protiv Betisa 11. prosinca (18.45 sati, Maksimir).
Raspored Hajduka do kraja polusezone:
15. kolo: Hajduk – Varaždin (29. studenog, 15.30)
16. kolo: Dinamo – Hajduk (6. prosinca, 15 sati)
17. kolo: Lokomotiva – Hajduk (13. prosinca, 17.45)
18. kolo: Hajduk – Vukovar 1991 (21. prosinca, 15 sati)
Raspored Dinama do kraja polusezone:
15. kolo: Gorica – Dinamo (1. prosinca, 18 sati)
16. kolo: Dinamo – Hajduk (6. prosinca, 15 sati)
17. kolo: Slaven Belupo – Dinamo (14. prosinca, 15 sati)
18. kolo: Dinamo – Lokomotiva (20. prosinca, 17.45)
