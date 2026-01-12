Otišao iz Reala pa oduševio u debiju za novi klub: ‘Vratio mi se osmijeh’

Podijeli :

xPaulinexFIGUETx Sportspressphoto via Guliver

Lille je ugostio Lyon u šesnaestini finala Kupa, a do pobjede od 2:1 je došla gostujuća momčad i to golom Endricka, igrača Reala na posudbi.

Već u prvoj minuti Lyon je poveo golom Afonsa Moreire da bi u 28. minuti Lille izjednačio preko Nathana Ngoya. Na poluvrijeme se ipak nije otišlo s tim rezultatom jer je Endrick, igrač Reala na posudbi u Lyonu, u 42. minuti zabio za 2:1.

POVEZANO Realu nije valjao, a on je sad zabio za pobjedu Lyona u francuskom Kupu

Nakon utakmice, Endrick koji je sad upisao prvi nastup za Lyon, je dao izjavu za beIN Sports.

“Jako sam sretan, bila je to moja prva utakmica. Najvažnija je bila ova kvalifikacija. Bila je to teška utakmica, znali smo da su težak protivnik. Zahvaljujem Bogu na prilikama za postizanje golova”, rekao je mladi Brazilac pa dodao:

“Jako sam sretan što sam se vratio na teren i što mi se vratio osmijeh. Sjajno je, puno bolje nego što sam zamišljao. Mogu se šaliti s cijelom ekipom, dobro sam upoznao sve, govorim španjolski i engleski. Osjećam se kao kod kuće, jako sam sretan, zahvaljujem osoblju, stvarno je sjajno, zahvaljujem svima.”

Otkrio je i zašto je izabrao Lyon.

“Stil igre. Jako mi se sviđa. Podsjeća me na stil Palmeirasa kada sam igrao kao lažna devetka. Volim pomagati ekipi i obrambeno i napadački. Imam puno slobode. Želim pomoći ekipi i nadam se da ću u budućnosti učiniti još više. Želim pobjeđivati i trijumfirati, golovi će doći.”

Endrick je nedavno iz Reala zbog male minutaže preselio u Lyon koji će plaćati 50% njegove plaće. Xabi Alonso nije računao na njega te je više vjerovao domaćem Gonzalu Garciji.