Realu nije valjao, a on je sad zabio za pobjedu Lyona u francuskom Kupu

U nedjelju navečer odigrala se utakmica šesnaestine finala francuskog Kupa. Lille je ugostio Lyon, a do pobjede od 2:1 je došla gostujuća momčad i to golom igrača Reala na posudbi.

Već u prvoj minuti Lyon je poveo golom Afonsa Moreire da bi u 28. minuti Lille izjednačio preko Nathana Ngoya. Na poluvrijeme se ipak nije otišlo s tim rezultatom jer je Endrick, igrač Reala na posudbi u Lyonu, u 42. minuti zabio za 2:1.

Ispostavilo se da je to bio i posljednji gol na utakmici i Lyon je Endrickovim prvijencem u debiju izborio osminu finala francuskog Kupa. Tamo još ne znaju s kim će igrati, ali zna se da će se to kolo odigrati četvrtog veljače.

Endrick je inače nedavno iz Reala zbog male minutaže preselio u Lyon koji će plaćati 50% njegove plaće. Xabi Alonso nije računao na njega te je više vjerovao domaćem Gonzalu Garciji koji je oduševio protiv Real Betisa, a zabio je i u porazu od Barcelone u španjolskom Superkupu.