Zaboravljeni dinamovac odveo svoju momčad u finale Kupa

Nogometaši LASK-a plasirali su se u finale austrijskog ÖFB kupa, svladavši Ried 2:1 nakon produžetaka.
Pobjednički gol zabio je Lukas Kačavenda u 108. minuti, nakon što je utakmica u regularnom dijelu završila 1:1.
Domaći su poveli u 49. minuti preko Rossdorfera, da bi Adeniran odmah izjednačio za LASK. U drugom produžetku, Kačavenda je, koji je ušao pet minuta ranije, zabio za konačnih 2:1 i odveo momčad iz Linza u finale protiv Altacha 1. svibnja u Klagenfurtu.
Kačavenda (23) je na posudbi iz Dinama, odigrao je 14 utakmica i zabio dva gola, oba u Kupu. Uglavnom je igrao s klupe, ali sada je postigao ključan pogodak koji bi mogao poboljšati njegov status u momčadi.
Transfermarkt ga procjenjuje na 800 tisuća eura.
