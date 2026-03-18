Zaboravljeni dinamovac odveo svoju momčad u finale Kupa

Nogomet 18. ožu 2026
Guliver

Nogometaši LASK-a plasirali su se u finale austrijskog ÖFB kupa, svladavši Ried 2:1 nakon produžetaka.

Pobjednički gol zabio je Lukas Kačavenda u 108. minuti, nakon što je utakmica u regularnom dijelu završila 1:1.

Domaći su poveli u 49. minuti preko Rossdorfera, da bi Adeniran odmah izjednačio za LASK. U drugom produžetku, Kačavenda je, koji je ušao pet minuta ranije, zabio za konačnih 2:1 i odveo momčad iz Linza u finale protiv Altacha 1. svibnja u Klagenfurtu.

Kačavenda (23) je na posudbi iz Dinama, odigrao je 14 utakmica i zabio dva gola, oba u Kupu. Uglavnom je igrao s klupe, ali sada je postigao ključan pogodak koji bi mogao poboljšati njegov status u momčadi.

Transfermarkt ga procjenjuje na 800 tisuća eura.

