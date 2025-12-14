Štimčev Zrinjski izgubio u derbiju i povećao zaostatak za Borcem, utakmicu obilježila ozljeda bivšeg dinamovca

Sarajevo je u derbiju 19. kola bosanskohercegovačke lige u Mostaru svladalo Zrinjski s 1:0.
Jedini pogodak postigao je Renan Oliveira u 37. minuti na asistenciju Adema Ljajića. Susret je obilježila i ozljeda Nevena Đuraseka, bivšeg igrača Dinama, koji je nakon sudara glavama kolima hitne pomoći odvezen s terena.
Zrinjski, koji vodi Igor Štimac, upisao je treći prvenstveni poraz i ostao na 37 bodova, šest manje od vodećeg Borca.
Sarajevo, koje s klupe predvodi Mario Cvitanović, bivši trener Dinama, ovom je pobjedom skočilo na treće mjesto s 29 bodova.
Mostarce za četiri dana čeka dvoboj protiv Rapida u Konferencijskoj ligi, a onda i zaostali susret trećeg kola protiv Borca u Banjoj Luci, dok će Sarajevo sljedeći put na teren tek u veljači.
