Sjećate li se njega? Bivši hajdukovac vratio se u Europu

Nogomet 10. ruj 202521:58 0 komentara
HNK Hajduk Split

Dimitrios Diamantakos ponovno će igrati u Europi.

32-godišnji grčki napadač potpisao je jednogodišnji ugovor s ciparskim APOEL-om.

Posljednje tri sezone proveo je u Indiji nastupajući za Kerala Blasters i East Bengal, gdje je u 76 utakmica postigao 40 pogodaka.

Dvije godine nosio je dres Hajduka (2020. – 2022.), no u Splitu se nije previše istaknuo. U 30 nastupa zabio je samo dva gola.

Prema podacima Transfermarkta, trenutačno vrijedi 600 tisuća eura.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet