Prpiću stiže konkurencija: Porto dovodi ljevonogog stopera iz Arsenala

Dominik Prpić ovog je ljeta iz Hajduka preselio u Porto. Mladi stoper koji igra na poziciji lijevog stopera nije se nametnuo u prvoj postavi, ali upisao je već dva nastupa s klupe. Sada se ipak čini kako će njegova minutaža još pasti jer je portugalski klub blizu dovođenja stopera iz Arsenala.

Riječ je o Jakubu Kiwioru koji, kao i Prpić, igra na lijevoj strani obrane. U početku karijere u Arsenalu igrao je na lijevom beku, ali tamo se nije snašao.

Međutim, lani je nakon ozljede Gabriela Magalhaesa nastupio na svojoj poziciji lijevog stopera. Oduševio je navijače Topnika u utakmicama s Real Madridom. Ipak, povratkom Brazilca u kadar je ponovno pao u drugi plan.

Tako je reprezentativni stoper Poljske bio u potrazi za novim klubom. Porto je duže vrijeme bio zainteresiran, ali nisu se mogli dogovoriti oko cijene. Sada su se dogovorili za posudbu s obvezom otkupa koja bi mogla iznositi oko 30 milijuna eura.

No, iako je sve dogovoreno, Arsenal će zeleno svjetlo za trasnfer dati tek kad dovrše posao oko Piera Hincapiea iz Bayer Leverkusena.