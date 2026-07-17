Od prvaka Portugala do gašenja: Dramatičan kraj kluba starog 123 godine

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xPedroxFiuzax via Guliver

Jedan od samo pet klubova koji su osvojili naslov portugalskog nogometnog prvaka, Boavista iz Porta dobila je sudski nalog kako do 31. srpnja ove godine mora obustaviti sve svoje poslove te isprazni prostorije koje koristi što praktički znači kako klub prestaje postojati nakon 123 godine.

Boavista je osnovana 1. kolovoza 1903. godine te je jedan od najstarijih portugalskih klubova, a najveću slavu doživjela je početkom 21. stoljeća. Godine 2001. je osvojila svoj jedini naslov nacionalnog prvaka, 2003. je stigla do polufinala Kupa UEFA, dok je 1999. i 2002. bila doprvak.

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Naslovom osvojenim 2001. Boavista je nakratko prekinula dominaciju “velike trojke”, Benfice, Sportinga i Porta, koja je osvojila 90 od ukupno 92 naslova prvaka u Portugalu, jer je jedini preostali prvak Belenenses to ostvario davne 1946.

Od 2021. godine vlasnik kluba je španjolsko-luksemburški biznismen Gerard Lopez, a pod njegovim vodstvom Boavisti je zbog financijskih nepravilnosti čak pet prijelaznih rokova zaredom bilo zabranjeno dovoditi nove igrače što je rezultiralo ispadanjem u četvrtu ligu.

Osim Boaviste, Lopez je postao vlasnikom i francuskog Bordeauxa te belgijskog Mouscrona, a i ta su dva kluba zbog lošeg poslovanja izgubila profesionalni status u svojim zemljama.

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