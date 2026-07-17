Debi Lewandowskog u MLS-u odgođen u posljednji trenutak, razlog je nevjerojatan

Podijeli :

xPeterxSonander Sportspressphoto_SPR122329 via Guliver

Dim od kanadskih požara, koji se u četvrtak proširio na Sjedinjene Države, uzrokovao je odgodu MLS utakmice između Chicago Firea i Vancouver Whitecapsa, koja je trebala označiti debi Roberta Lewandowskog za momčad iz Illinoisa.

Utakmica zakazana za četvrtak navečer odgođena je za 6. listopada, “zbog loše kvalitete zraka u području Chicaga uzrokovane dimom od požara“, objavio je Chicago Fire.

UEFA pokrenula postupak protiv Hajduka, prijeti mu stroga kazna VIDEO / Ikona Premier lige i najmlađi strijelac u engleskoj povijesti za SK: ‘Modrić je nevjerojatan!’

Na tribinama Soldier Fielda očekivalo se više od 40.000 gledatelja, no susret je morao biti odgođen.

“Dijelimo razočaranje naših navijača, posebno s obzirom na uzbuđenje oko naše prve utakmice nakon pauze od Svjetskog prvenstva u nogometu. Iako znamo da je ova odluka razočaravajuća, zdravlje i sigurnost moraju biti na prvom mjestu”, kazao je predsjednik poslovnih operacija Chicaga Dave Baldwin.

Odgoda znači da će pauza u MLS-u za Svjetsko prvenstvo potrajati malo dulje za oba kluba. Whitecapsi i Fire odigrali su svoje posljednje utakmice regularne sezone 23. svibnja. Vancouver će se sada vratiti u akciju 22. srpnja u gostima kod Cincinnatija, dok će Fire istog dana gostovati kod Inter Miamija.

Poljski napadač Robert Lewandowski (37) službeno je predstavljen u Chicagu na konferenciji za novinare u utorak. Za “Fire” je potpisao ugovor do kraja sezone 2027/28.

“Nije lako preseliti se iz Europe u SAD, ali s druge strane smo jako uzbuđeni. Nadam se da će za mene, za moju obitelj, to biti novo poglavlje, lijepo, prekrasno poglavlje u našem životu”, poručio je sjajni poljski napadač.

Dodao je kako se nije mogao zamisliti u nekom drugom europskom klubu osim Barcelone, pa je odluka o napuštanju Europe bio logičan potez. Bivši poljski reprezentativac rekao je da se konzultirao s bivšim suigračima iz kluba Bastianom Schweinsteigerom, koji je proveo tri sezone u Chicagu i Thomasom Müllerom, koji sada igra za Vancouver Whitecapse, o MLS-u i gradu Chicagu.

“Kad sam počeo pitati ne samo o MLS-u, već i o gradu i kako izgleda klub, rekli su mi da je nevjerojatan. I za život, ne samo kao klub, već i za obitelj, da je nevjerojatan.”

U Barceloni je Lewa odigrao ukupno 193 utakmice, zabio je 120 golova i podijelio 24 asistencije. Više utakmice odigrao je samo za münchenski Bayern u kojem je upisao čak 375 nastupa i zabio nevjerojatna 344 pogotka. Prije toga igrao je za Borussiju Dortmund, Lech Poznan i Znicz Pruszkow.

Postigao je više od 700 golova u karijeri, ima najviše golova u Top 5 ligama u posljednjih 15 godina, a treći je na listi strijelaca svih vremena u UEFA Ligi prvaka, iza Cristiana Ronalda i Lionela Messija. U dresu poljske reprezentacije je upisao rekordnih 167 nastupa i postigao rekordnih 89 golova.