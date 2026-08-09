Osijek se preporodio, Špehar poručuje: ‘Mogu se nadati Europi’

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Imago Sports xNicoxVereeckenx via Guliver

Nogometaši Osijeka sjajno su otvorili novu sezonu HNL-a. Nakon uvodne pobjede, u drugom su kolu na gostovanju deklasirali Rudeš s uvjerljivih 6:1, a nastupe u početnim utakmicama komentirala je klupska legenda Robert Špehar.

Prva dva gola postigao je Armando Leon (12, 28), do kraja prvog poluvremena dva puta se u strijelce upisao i Nail Omerović (41, 44), da bi u nastavku Arnel Jakupović (69) zabio za 5-0, Omerović (81) je svojim trećim pogotkom povisio na 6-0 prije no što je Lenny Ilečić (84) postigao počasni gol za Rudeš.

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Nakon prošlosezonske borbe za ostanak, Osječani su u ovu sezonu krenuli znatno bolje ostvarivši dvije gostujuće pobjede u prva dva nastupa, a obe su stigle na istom mjestu jer u prije tjedan dana također u Velikoj Gorici svladali pravog domaćina na tom terenu Goricu.

Odličan start i izdanja Bijelo-plavih za Index je prokomentirala klupska legenda Robert Špehar, koji ne krije zadovoljstvo viđenim na travnjaku.

“Nakon dužeg vremena igra na nešto sliči, izgleda na nešto. Igra se tečno, agresivno, s visokim presingom. Gledamo lijepe akcije i lijepe golove. Lijepo je nakon dugo vremena moći zaista čestitati i novom treneru i igračima. Izgledaju kao da su im skinuti neki okovi nakon svega što se događalo prošlih sezona”, otvarajući je istaknuo Špehar.

Sviđaju mu se reakcije i pozitivna energija oko kluba, iako je svjestan da će uvijek biti suzdržanih tonova:

“Skeptici će naravno reći: ‘A što će biti kad dođu jači protivnici poput Dinama?’. Ali o tom potom. Ovo što sad gledamo je dobro i to treba tako prihvatiti i čestitati. Treba dati podršku da se tako nastavi. Znamo da je Osijek u prošlim sezonama i s takvim protivnicima imao velike muke. Ovo sada izgleda dobro, ima glavu i rep i to je za svaku pohvalu.”

Kao glavni razlog uzleta ističe novog stratega i napadačku orijentaciju momčadi:

“Ovaj novi trener očigledno ima svoju viziju. Želi napadački nogomet, ono što žele i navijači, svi mi ovdje u Osijeku. Bilo je teško gledati tu neku obrambenu igru zadnjih sezona. Tu je nova predsjednica u pravu. Nema puno veći proračun ni Rijeka. Samo se treba pogoditi s trenerom, sportskim direktorom i igračima. Ovaj početak pokazuje da bi to moglo biti dobro.”

Posebne pohvale uputio je pojačanjima i pojedincima koji vode glavnu riječ na terenu:

“Mladi Leon koji je došao zaista jako sliči na Miereza. Puno radi, ima brzinu, ali za razliku od Miereza čiji je forte bio igra glavom, on je jači u igri s nogom. Baš je ugodno otkriće.”

Pred Osječanima je dvoboj s Lokomotivom, a Špehar vjeruje u nastavak pozitivne serije i povratak navijača na Opus Arenu:

“Vjerujem da će već protiv Lokomotive biti puno više gledatelja. Tada je na treneru najvažnija uloga, da drži dečke na zemlji. Neka idu od kola do kola i neka igraju hrabar i lijep nogomet. Onda im nitko neće zamjeriti ni ako ponekad izgube. Mislim da se s ovom ekipom, prema pokazanom u prva dva kola, može nadati i izlasku u Europu ove sezone.”