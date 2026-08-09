FIFA oštro reagirala na optužbe: “Ovo su orkestrirani napadi na Giannija Infantina”

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AP Photo/Riza Ozel via Guliver

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) oštro je osudila "orkestrirane pokušaje narušavanja ugleda" organizacije i njezinog predsjednika Giannija Infantina.

Službeno priopćenje krovne kuće svjetskog nogometa stiglo je kao odgovor na pisanje engleskog Telegrapha, koji je objavio navode da je Infantinovoj navodnoj partnerici isplaćen novac s računa UEFA-e u vrijeme dok je on obnašao dužnost glavnog tajnika Europske nogometne unije.

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Glasnogovornik FIFA-e poručio je kako Infantino odbacuje sve optužbe, nazvavši ih “kategorički neistinitima” i potpuno neosnovanima.

U službenom priopćenju FIFA ističe kako se radi o zlonamjernim dezinformacijama kojima je cilj osporiti demokratski mandat aktualnog predsjednika:

“Jasno je da postoje usklađeni i kontinuirani napori pojedinaca s ciljem narušavanja ugleda FIFA-e i njezinog predsjednika. Oni koji nemaju podršku članica ne bi trebali pokušavati do nje doći putem insinuacija i dezinformacija. Ponavljanje laži ne čini je istinom. Spekulacije se ne bi smjele prikazivati kao činjenice.”

Iz krovne organizacije naglašavaju kako predsjednik Infantino iza sebe ima više od 30 godina rada u europskom i svjetskom nogometu te da su promjene koje je uveo donijele značajan napredak u razvoju igre na globalnoj razini.

Iz FIFA-e napominju kako podržavaju legitimno i transparentno izvještavanje, no naglašavaju da to ne daje pravo na izmišljanje činjenica:

“FIFA pozdravlja legitimnu kontrolu. Međutim, kontrola nije dozvola za stvaranje vlastitih činjenica, iznošenje neosnovanih tvrdnji ili stvaranje opstrukcija osmišljenih za zaustavljanje napretka. Tamo gdje je izvještavanje netočno ili obmanjujuće, FIFA će reagirati energično i izravno.”

Na kraju priopćenja navodi se kako fokus administracije i predsjednika ostaje usmjeren na ispunjavanje ciljeva prema svih 211 članica te da nikakvi pritisci neće omesti organizaciju u nastojanju da nogomet učini uistinu globalnim sportom.