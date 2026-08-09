Pred nama je prvi Derbi sjevera sezone: Varaždin po ‘potvrdu’ pobjede nad Hajdukom u Koprivnici

Podijeli :

NK Varaždin

U 2. kolu HNL-a na stadionu Ivan Kušek Apaš očekuje nas prvi ovosezonski Derbi sjevera između Slaven Belupa i Varaždina.

Pred koprivničkim navijačima domaći trener Mario Gregurina tražit će prve bodove u novoj sezoni uz kompletiran igrački kadar i povratak Alena Grgića. S druge strane, momčad Nikole Šafarića u Podravinu stiže napunjena samopouzdanjem nakon velike pobjede nad Hajdukom na otvaranju prvenstva.

Šafarić: Moramo potvrditi pobjedu nad Hajdukom, nema mjesta emocijama

Statistika najavljuje neizvjestan dvoboj u kojem domaći teren rijetko donosi prevagu — u proteklih sedam međusobnih susreta gosti su čak pet puta ostali neporaženi. Utakmica počinje u 18:30 sati, a glavni sudac je Duje Strukan iz Splita.

Očekivani sastavi:

Slaven Belupo (4-2-3-1): Sentić – Krušelj, Kovačić, Cvetko, Urata – Adeshina, Crepulja – Mitrović, Mažar, Banovec – Nestorovski.

Varaždin (4-3-3): Silić – Maglica, Mladenovski, Škaričić, Sikošek – Marina, Canjuga – Latković, Mamić, Tavares – Mamut.