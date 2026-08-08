Trener Osijeka nakon demoliranja Rudeša: ‘Pokazali smo puni potencijal’

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Foto: Aleš Fevžer

U prvoj utakmici 2. kola SuperSport HNL-a Osijek je u Velikoj Gorici deklasirao domaćina Rudeš rezultatom 6:1.

Dva rana pogotka za Osječane postigao je Armando Leon, dok se do odlaska na odmor dvaput u strijelce upisao i Nail Omerović. U nastavku je Arnel Jakupović povisio na 5:0, a Omerović je potom svojim trećim pogotkom zaključio hat-trick za velikih 6:0, prije nego što je Lenny Ilečić postigao utješni pogodak za Rudeš.

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Trener Osijeka Federico Bessone nakon utakmice je prokomentirao nastup svoje momčadi i visoku pobjedu:

“Sretan sam zbog igrača, osobito zbog rezultata. Međutim, nismo počeli kako želimo. Napravili smo neke neprisiljene greške, ali dobro. Imali smo sreće s golovima i nakon toga smo bili u potpunoj kontroli. Nakon toga smo pokazali puni potencijal koji ova momčad ima.”

Strateg Rudeša Alen Peternac bio je vidno razočaran teškim porazom svoje momčadi:

“Teško je bilo što reći nakon 6:1. Prvo bih čestitao Osijeku na odličnoj prezentaciji. Mi trebamo raditi, više i jače. Dobro smo ušli u utakmicu, dobro smo pripremili utakmicu, imali smo veći posjed. Imali smo pet šuteva, oni šest. Zabili su individualnom kvalitetom, mi nismo. Smeta me što smo se raspali, to ne smijemo. Na početku sam osjetio da možemo parirati Osijeku.”

Osječani su s maksimalnih šest bodova iz dva gostujuća susreta zasjeli na vrh prvenstvene ljestvice, dok je Rudeš ostao na dnu bez osvojenih bodova.