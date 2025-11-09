Osijek se oglasio: ‘Nije bilo nikakvog žestokog obračuna Kohorte i našeg igrača!’

Podijeli :

Hajduk je u 10. kolu HNL-a slavio protiv Osijeka 1:0 na Poljudu, a nakon utakmice neki su mediji prenijeli da je došlo do obračuna igrača Osijeka s navijačkom skupinom Kohorta.

Povodom svega Osijek se oglasio na svojim službenim stranicama. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Izgubili smo na Poljudu i razumljivo je da svi moramo biti razočarani spoznajom da smo trenutno na začelju HNL-a, što je u svojoj izjavi istaknuo i trener Željko Sopić. Jasno je da su ljuti naši navijači, posebno oni koji nas redovito i vjerno prate na svakom gostovanju, a nisu izostali ni u Splitu i na tome im hvala. Isto tako je logično i da među igračima vlada neraspoloženje u situaciji koja isprovocira frustraciju za sve kojima je NK Osijek pri srcu. No, ne trebaju nam dramatični opisi i komentari nekih stvari koje naprosto nisu bile takve, kako su prikazane. Eto, mogli smo pročitati da je došlo do „žestokog obračuna“ između Kohorte i Arnela Jakupovića po svršetku utakmice, ispred tribine na kojoj je bilo stotinjak osječkih navijača. I da su suigrači napadača Osijeka morali „odvući u svlačionicu kako se ne bi obračunao s navijačima“.

Ne trebaju nam izmišljeni slučajevi

Činjenica je da su pripadnici Kohorte negodovali zbog učinka Bijelo-plavih i spoznaje da smo tu gdje jesmo na prvenstvenoj ljestvici, prozivajući igrače i tražeći od njih više angažmana i posvećenosti klubu čiji dres nose. Bude tu i neugodnih povika, nije Osijek pritom izoliran slučaj, ali ne treba svemu davati dimenziju koja bi dolijevala ulje na vatru. Dakle, navijači koji su žustrije „popričali“ s igračima, pa tako i s Arnelom i sami su nam potvrdili da on nije ulazio ni u kakve konflikte, niti ih je potencirao. Ne trebaju nam izmišljeni slučajevi koji se, takvim medijskim napuhavanjem, lako pretvore u nešto neželjeno. Stoga ponavljamo kako suština napisanog i objavljenog ne odgovara onome, što se stvarno zbivalo na Poljudu, a kamoli da smo svjedočili nečemu dramatičnom. Navijači imaju pravo biti nezadovoljni, a na momčadi je da preokrene stvari na terenu i svima nam što prije omogući puno više veselja nego do sada.”