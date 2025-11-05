Oliveras uoči povratka na Maksimir otkrio na kojeg će igrača Celta posebno paziti

Podijeli :

Katalonski lijevi bek Jan Oliveras, koji je prošle sezone bio u Dinamu od kuda je ljetos prešao u podmladak Celte Vigo, rekao je da je zagrebačka momčad kvalitetna i konkurentna u Europi.

“To je sjajan klub, s izvrsnom infrastrukturom. Vrlo je konkurentna momčad s visokokvalitetnim nogometašima. Dinamo Zagreb je najvažnija momčad u Hrvatskoj, ali me iznenadila hrvatska liga jer ima mnogo momčadi visoke razine”, izjavio je u srijedu 21-godišnji Oliveras u intervjuu španjolskim novinama AS.

Dinamo će u četvrtak u Zagrebu ugostiti Celtu Vigo u Europskoj ligi.

“Mislim da je najopasnije ako se ne prilagodiš dobro tamošnjem ambijentu jer je malo drugačiji od onoga na što smo mi Španjolci navikli”, rekao je Oliveras.

“Dinamo nevjerojatno naporno radi, dominira posjedom. Prošle godine smo kod kuće pobijedili Milan, remizirali s Monacom… Uvijek smo dobivali dodatni poticaj kada smo igrali kod kuće. Hrvatski igrači u Dinamu to posebno doživljavaju i taj osjećaj ih tjera da prebace u višu brzinu”, dodao je.

Jan Oliveras je započeo karijeru u omladinskoj školi Espanyola od kuda je s 12 godina preselio u La Masiju, akademiju Barcelone. Iz iste je generacije kao Barcin španjolski reprezentativni veznjak Gavi, a kao junior je otišao u Romu. Prošle sezone bio je na posudbi u Dinamu premda nije debitirao za prvu momčad u službenoj utakmici. Bivši španjolski reprezentativac u uzrastu do 19 godina potpisao je ljetos ugovor sa Celtom Vigo te igra u njenom podlmatku Celti Fortuni.

Najpoznatiji španjolski igrač u Dinamu sada je vjerojatno veznjak Gonzalo Villar.

“Igrao sam s Villarom u Romi, ne u Dinamu, ali da, on je jako dobar igrač. Ima tamo i još jedan Španjolac, Raúl Torrente”, izjavio je Oliveras podsjetivši da su lani ondje igrali “kvalitetni i iskusni igrači” poput Brune Petkovića i Marka Pjace.

Smatra da bi Celta na Maksimiru trebala posebno paziti na 27-godišnjeg Villara koji je “tehnički najdarovitiji igrač” Dinama. Također mu se sviđa 22-godišnji Luka Stojković jer ima “odlično oko za gol” zbog čega je opasan.

Dinamov predsjednik je Zvonimir Boban koji je prije 24 godine igrao kratko za Celtu.

“On je u Dinamu apsolutna legenda. Kad smo saznali da će biti predsjednik, u svlačionici je vladalo veliko uzbuđenje jer je zadovoljstvo raditi s legendom poput njega. To je prava poslastica za igrače”, ispričao je mladi Španjolac.

Oliveras vjeruje da će u četvrtak s početkom u 18.45 sati biti poseban ugođaj na tribinama Maksimira.

“Svakako će biti baklji, vjerojatno će u nekom trenutku morati prekinuti utakmicu. Dinamo ima sjajne navijače. Istina je da obično nema toliko ljudi na stadionu tijekom prvenstvenih utakmica, ali u europskim natjecanjima ispune stadion. Bad Blue Boysi pjevaju cijelu utakmicu, čak i ako pada kiša. To je neugodan ambijent gostujućim ekipama”, rekao je.

Upitan hoće li biti opasno za Celtine navijače koji putuju u Zagreb, odgovorio je: “Ne, ne. Imam samo riječi hvale o gradu”.

“Očekivao sam rezerviranije ljude, ali su vrlo gostoljubivi. Bio sam vrlo dobro primljen te nikada nisam imao nikakvih problema ili nečeg sličnog. To je vrlo lijep grad za život”, zaključio je Oliveras.