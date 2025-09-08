Olić pred početak kvalifikacija za Euro: ‘Vjerujem u ovu ekipu, idemo po pobjedu u Tursku’

Izbornik Ivica Olić istaknuo je da su igrači odlično pripremljeni, da vjeruje u njihovu kvalitetu te s optimizmom dočekuje prvi kvalifikacijski ispit. Jedini koji neće biti na raspolaganju je Filip Živković, koji je zbog ozljede morao napustiti pripreme u Zagrebu i vratiti se u Osijek.

“Imali smo luksuz da smo u ovom ciklusu imali samo jednu utakmicu i odradili smo pet kvalitetnih treninga. Došli smo sinoć ovdje i dobili još jedan dodatni dan za pripremiti se. Danas imamo posljednji trening pred utakmicu da dečki dožive ovaj stadion i atmosferu koja se sutra najavljuje ovdje.

Svi su spremni osim Živkovića koji se vratio u Osijek. Svi su ovdje i konkuriraju za utakmicu. Radujem se prvoj kvalifikacijskoj utakmici, dobro smo se pripremili. Vjerujem u ovu ekipu, vjerujem u našu kvalitetu i idemo po pobjedu ovdje u Turskoj”, rekao je Olić.