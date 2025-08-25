Olić u reprezentaciju pozvao igrača koji je izabrao Hrvatsku ispred Austrije

Podijeli :

via Guliver

Napadač austrijskog Sturma, Leon Grgić, pridružit će se hrvatskoj U-21 reprezentaciji na predstojećem okupljanju i početku kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027.

Nakon što je prije nekoliko dana Fifina komora za status igrača pozitivno riješila zahtjev Leona Grgića i HNS-a za promjenom nogometnog državljanstva, izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić uputio je poziv mladom napadaču za predstojeće okupljanje za kvalifikacijsku utakmicu protiv Turske, prenosi HNS.

Rođen 22. siječnja 2006. u Austriji, Grgić je član Sturma još od 2015. i redovno nastupa za seniorsku momčad.

“Sjajna je vijest da je Fifa ovako brzo riješila ovaj predmet, pa možemo Leona priključiti našoj ekipi od prve utakmice kvalifikacija, na čemu zahvaljujem našim pravnicima, a posebno tehničkom direktoru Stipi Pletikosu i kolegama u Savezu koji su odradili veliki posao u dovođenju Leona pod naš stijeg.

Raduje me što će pojačati naše redove, veliki je potencijal koji se već dokazao na seniorskoj razini i sigurno nam donosi odličnu novu opciju u napadu. Stoga sam uvjeren da će nam biti od velike važnosti u zahtjevnoj kvalifikacijskoj skupini koja nas čeka”, poručio je izbornik U-21 reprezentacije, Ivica Olić.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Tursku 7. rujna. Utakmica u Trabzonu na rasporedu je 9. rujna 2025. godine u 19:00 sati.