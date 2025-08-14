Enrique: Tottenham je zaslužio pobijediti, imali smo puno sreće

PSG je osvojio UEFA-in Superkup svladavši Tottenham 4:3 nakon penala, dok je utakmica u regularnom vremenu završila 2:2.
Trener PSG-a Luis Enrique nakon utakmice je izjavio:
“Mislite li da smo to zaslužili? Mislim da je Tottenham zaslužio pobijediti. Prvih osamdeset minuta nismo to zaslužili. Mislim da je Tottenham zaslužio pobjedu jer se osjetilo da su u formi i da treniraju već šest tjedana. Odigrali su sjajnu utakmicu. Treniramo tek šest dana, moram reći da smo imali puno sreće. Moji igrači vjerovali su do posljednje minute.
Odigrali su sjajnu utakmicu, a mi treniramo tek šest dana. Ponekad je nogomet nepravedan i moram reći da smo u posljednjih deset minuta imali puno sreće što smo postigli dva gola. Moram reći da su moji igrači, kao i naši navijači, vjerovali do posljednje minute, ali nogomet je nepredvidljiv i u tom smislu moram reći da smo imali puno sreće.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!