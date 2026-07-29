Njemački insajder tvrdi: Kerim Alajbegović novi je igrač Juventusa

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Talentirani reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović karijeru će nastaviti u Juventusu, objavio je njemački novinar Florian Plettenberg.

Prema njegovim informacijama, Juventus i Bayer Leverkusen postigli su potpuni dogovor oko transfera 18-godišnjeg napadača.

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Plettenberg navodi da će torinski klub za Alajbegovića platiti fiksnu odštetu od 33 milijuna eura, dok bi ukupna vrijednost transfera, kroz bonuse, mogla narasti na 40 milijuna eura.

Ističe se i da je Juventus u utrci za potpis bosanskohercegovačkog dragulja pobijedio konkurenciju Chelseaja i Napolija, koji su također pokazivali ozbiljan interes za mladog nogometaša.

Do službene potvrde transfera preostalo je još da Alajbegović obavi liječničke preglede i potpiše ugovor s torinskim velikanom.

Podsjetimo, Alajbegović je član Bayer Leverkusena, a posljednjih se mjeseci nalazio na meti nekoliko europskih klubova zahvaljujući sjajnim predstavi i statusu jednog od najperspektivnijih mladih nogometaša u regiji.

Prema navodima Floriana Plettenberga, njegova je sljedeća destinacija Torino.

I najpoznatiji nogometni insajder na svijetu, Fabrizio Romano, potvrđuje da je Alajbegović u završnoj fazi pregovora sa Starom damom:

“Pregovori su u tijeku i s Bayer Leverkusenom i s igračevom stranom, a cilj je Juventusa što prije zaključiti posao i preduhitriti ostale zainteresirane klubove. Transfer napreduje u pozitivnom smjeru”, tvrdi Romano.