Neymar uspješno operirao koljeno

(AP Photo/Andre Penner, file) via Guliver Image

Brazilska nogometna zvijezda Neymar (33) uspješno je operirao lijevo koljeno, objavio je u ponedjeljak njegov klub Santos.

Bivši napadač Barcelone i Paris Saint-Germaina podvrgnut je artroskopiji radi liječenja puknuća medijalnog meniskusa, navode iz kluba.

“Operacija je bila uspješna i igrač se dobro oporavlja”, dodao je klub. Operaciju je izveo liječnik brazilske reprezentacije Rodrigo Lasmar, koji je i prethodno operirao Neymara.

Brazilski nogometaš će vrlo brzo biti pušten iz bolnice nakon čega će započeti proces rehabilitacije. Očekuje se se da će Neymar propustiti Santosove predsezonske pripreme, koje će se nastaviti 3. siječnja.

Neymar je karijeru počeo u Santosu, a u klub iz dječačkih dana vratio se u siječnju ove godine. U 28 nastupa zabio je 11 golova odigravši jednu od ključnih ulogu u njihovom opstanku u prvoj ligi. Njegov ugovor istječe krajem godine, ali je uprava kluba naznačila kako će ga pokušati zadržati.

Neymar je najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije sa 79 golova, dva više od Pelea, ali za “Selecao” nije igrao više od dvije godine. Posljednji nastup za Brazil imao je 17. listopada 2023., kada je zadobio tešku ozljedu koljena protiv Urugvaja.

Novi brazilski izbornik Talijan Carlo Ancelotti, koji je u lipnju preuzeo uzde peterostrukih svjetskih prvaka, još uvijek ga nije zvao u nacionalnu vrstu.