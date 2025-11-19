Izašla nova lista 100 najboljih nogometaša u povijesti, Ronaldo tek peti: Evo gdje se smjestio Modrić

Autori Athletica, Oliver Kay i James Horncastle, u svojoj knjizi “The Soccer 100 – priča o najvećim nogometašima svih vremena” sastavili su listu stotinu najboljih nogometaša u povijesti.
Na njoj se našao i jedan hrvatski predstavnik – Luka Modrić, kojeg su smjestili na 36. mjesto.
Time je Modrić rangiran ispred brojnih legendi svjetskog nogometa, među kojima su Javier Zanetti, Kevin Keegan, Alan Shearer, Eric Cantona, Patrick Vieira, Raul, Gheorghe Hagi, Roberto Carlos, Gabriel Batistuta, Michael Laudrup, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Mohamed Salah, Hristo Stoičkov, Toni Kroos, Luis Figo, Roberto Baggio i mnogi drugi.
Modrić je u rujnu proslavio 40. rođendan, a ovoga je ljeta, nakon 13 iznimno uspješnih godina u Real Madridu, prešao u Milan. U dresu Reala osvojio je četiri naslova La Lige i čak šest trofeja Lige prvaka. Godine 2018. okrunjen je Zlatnom loptom. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 194 nastupa, osvojio srebro na SP-u 2018. i broncu 2022., a iduće Svjetsko prvenstvo bit će njegovo peto veliko natjecanje u karijeri.
Popis 100 najvećih nogometaša u knjizi “The Soccer 100”:
100. Uwe Seeler
99. Javier Zanetti
98. Kevin Keegan
97. Gunnar Nordahl
96. Alan Shearer
95. Hugo Sánchez
94. Gareth Bale
93. Giacinto Facchetti
92. Eric Cantona
91. Patrick Vieira
90. Tostão
89. Marcel Desailly
88. Gigi Riva
87. Oleg Blokhin
86. Paolo Rossi
85. Philipp Lahm
84. Raúl
83. Dixie Dean
82. Gheorghe Hagi
81. Denis Law
80. John Charles
79. Paul Gascoigne
78. Gordon Banks
77. Roberto Carlos
76. Gabriel Batistuta
75. Günter Netzer
74. Michael Laudrup
73. Karl-Heinz Rummenigge
72. Alessandro Del Piero
71. Didier Drogba
70. Matthias Sindelar
69. Francesco Totti
68. Gianni Rivera
67. Mohamed Salah
66. Kevin De Bruyne
65. Zlatan Ibrahimović
64. Frank Rijkaard
63. Mario Kempes
62. Ryan Giggs
61. Sócrates
60. Just Fontaine
59. Stanley Matthews
58. Sergio Busquets
57. Giuseppe Meazza
56. George Weah
55. Johan Neeskens
54. Hristo Stoichkov
53. Wayne Rooney
52. Toni Kroos
51. Sándor Kocsis
50. Kenny Dalglish
49. Dennis Bergkamp
48. Rivaldo
47. Raymond Kopa
46. Neymar Júnior
45. Fabio Cannavaro
44. Kaká
43. Cafu
42. Luís Figo
41. Karim Benzema
40. Paco Gento
39. Roberto Baggio
38. Manuel Neuer
37. Andrea Pirlo
36. Luka Modrić
35. Jimmy Greaves
34. Dino Zoff
33. Gianluigi Buffon
32. Romário
31. Ruud Gullit
30. Carlos Alberto
29. Kylian Mbappé
28. Bobby Moore
27. Zico
26. Lothar Matthäus
25. Andrés Iniesta
24. Jairzinho
23. Thierry Henry
22. Ronaldinho
21. Xavi Hernández
20. Bobby Charlton
19. Franco Baresi
18. Lev Yashin
17. Paolo Maldini
16. Marco van Basten
15. George Best
14. Garrincha
13. Gerd Müller
12. Ronaldo
11. Eusébio
10. Michel Platini
9. Ferenc Puskás
8. Zinédine Zidane
7. Franz Beckenbauer
6. Alfredo Di Stéfano
5. Cristiano Ronaldo
4. Johan Cruyff
3. Pele
2. Diego Maradona
1. Lionel Messi
