Neymar optimistično o SP-u: ‘Ako dođemo do finala, obećavam da ću zabiti’

Podijeli :

Marco Buenavista Sports Press Photo via Guliver

Brazilski ofenzivni nogometaš Neymar, koji je posljednji put igrao za reprezentaciju prije dvije godine, obratio se u nedjelju s jednog događanja izborniku Carlu Ancelottiju obećavši da će zabiti gol u finalu Svjetskog prvenstva bude li ondje.

U São Paulu, gdje je bio uz pjevača Thiaguinha, 33-godišnji igrač je jasno dao do znanja da želi biti dio reprezentacije.

“Učinit ćemo sve što je moguće, čak i nemoguće, da ovo Svjetsko prvenstvo vratimo u Brazil“, rekao je, misleći na pehar kojem se nadaju u toj južnoameričkoj zemlji.

“Ako dođemo do finala, obećavam da ću zabiti. Možete me pitati za to u srpnju, tada ću položiti račun za ovo što sam upravo izrekao”, izjavio je.

POVEZANO Brazil potvrdio pripremnu utakmicu s Vatrenima, poznato kad i gdje će se igrati!

Nije oklijevao poslati izravnu poruku izborniku koji ga nije zvao u ekipu od kada je ljetos preuzeo klupu. “Hajde, Ancelotti! Pomozi nam, u redu?” , poručio je.

Unatoč tome što nije nosio dres “Seleçãoa” od listopada 2023., Neymar i dalje sanja o povratku u reprezentaciju i ostvarenju svog krajnjeg cilja – naslova svjetskog prvaka.

Neymar je igrao za Brazil na posljednjem prvenstvu kada je ispao u četvrtfinalu od Hrvatske. Tada je zabio gol u 105. minuti produžetka, a izjednačio je Bruno Petković u 117. minuti. Hrvatska je prošla dalje boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Hrvatska i Brazil opet će se sastati 31. ožujka u američkom gradu Orlandu gdje će odigrati pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo koje počinje u lipnju.

Neymar je uzeo predah nakon sezone pune neizvjesnosti sa Santosom, koji se do posljednje utakmice borio kako bi izbjegao ispadanje iz prve lige. Nogometaš, čije je fizičko stanje narušeno stalnim ozljedama, na odmoru je i još nije odlučio o svojoj budućnosti s brazilskim klubom.

Međutim, jasno je da su mu misli usmjerene na Svjetsko prvenstvo., njegovu posljednju priliku da zablista s reprezentacijom. Za Brazil je odigrao 128 utakmica i zabio 79 golova.

Karijeru je počeo u Santosu, igrao je zatim za Barcelonu, Paris Saint-Germain i saudijski Al Hilal, a prije godinu dana se vratio u svoj matični brazilski klub.