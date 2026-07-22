Bivši najbolji strijelac HNL-a vratio se u Lokomotivu

Iz Lokomotive su službeno potvrdili da su u svoje redove vratili iskusnog napadača Mirka Marića (31) u svoje redove.

Marić se vratio u klub u kojem je ostavio dubok trag na početku svoje seniorske karijere, od 2014. do 2017. godine je upisao 94 službena nastupa i postigao čak 28 pogodaka. Kasnije je igrao za Videoton, Osijek, Monzu, Crotone, Rijeku i Veneziju, a upisao je i dva nastupa za hrvatsku A reprezentaciju.

“Sretan sam što sam se vratio u Lokomotivu gdje sam prije 12 godina započeo svoju HNL karijeru. Lokomotiva mi je dala priliku kad sam bio jako mlad i za mene klub ima posebno značenje. Pratio sam Lokomotivu svih ovih godina, pogotovo u periodu dok mi je i brat Mateo igrao ovdje. Jako dobro znam da dolazim u kvalitetnu i ambicioznu sredinu. I prošle sezone Lokomotiva je opet pokazala svoju kvalitetu, a vjerujem da ove godine možemo biti i bolji”, rekao je Marić po potpisu ugovora.

Prošlu sezonu proveo je u Monzi, za koju je u Serie B upisao 13 nastupa te po jedan pogodak i asistenciju.

Podsjetimo, Marić je podijelio naslov najboljeg strijelca HNL-a u sezoni 2019./20. u dresu NK Osijeka. Tada je zabio 20 golova u prvenstvu, izjednačen s Antonijem Čolakom (Rijeka) i Mijom Caktašem (Hajduk). Prema službenom pravilu Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), trofej Žuta majica za najboljeg strijelca pripao je Čolaku jer je odigrao najmanje minuta, ali su sva trojica završila sezonu s jednakim brojem postignutih pogodaka na vrhu ljestvice strijelaca.