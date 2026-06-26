Nervoza u taboru SAD-a uoči BiH: Pochettino se sukobio s novinarima

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Izbornik reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino nije skrivao nezadovoljstvo pitanjima novinara nakon poraza od Turske rezultatom 3:2. Tom prilikom je poručio da je mnogo važnije to što je reprezentacija osvojila prvo mjesto u skupini nego sam rezultat posljednje utakmice.

Na konferenciji za medije Pochettino je u nekoliko navrata ušao u raspravu s novinarima. Odlučno je odbacio tvrdnje da je poraz narušio samopouzdanje njegove momčadi pred dvoboj protiv Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala.

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“Ispunili smo glavni cilj jer smo završili grupnu fazu na prvom mjestu i izborili nokaut-fazu. To je ono što je najvažnije. Željeli smo pobijediti, ali morali smo razmišljati i o svježini momčadi, mogućim ozljedama i kartonima. Mislim da smo donijeli ispravne odluke”, rekao je izbornik SAD-a.

Posebno ga je zasmetalo pitanje o tome je li njegova reprezentacija izgubila pozitivan ritam pred eliminacijske utakmice.

“Ne razumijem taj koncept ‘momentuma’. Je li trebalo riskirati s igračima koji su već odigrali dvije utakmice? Sada imamo više nogometaša sa značajnim minutama u nogama i spremnih da pomognu momčadi. To je za mene mnogo važnije”, dodao je Pochettino.

Američki izbornik naglasio je da smatra kako se njegova reprezentacija nalazi u boljoj situaciji nego prije posljednjeg kola grupne faze. Istaknuo je da su igrači koji su dobili priliku pokazali da stručni stožer može računati na širi kadar u nastavku natjecanja.

Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države sastat će se u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Susret se igra 2. srpnja u 2 ujutro po našem vremenu.

“Ako pobijedimo sljedeću utakmicu, današnji poraz više neće biti tema. Ako izgubimo, svi će govoriti da je ovo bio veliki problem. Takav je nogomet. Povijest se ne piše pobjedama u grupnoj fazi, već osvajanjem Svjetskog prvenstva”, zaključio je Pochettino.