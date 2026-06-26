Džeko emotivnom porukom oduševio navijače BiH

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xNayraxHalm Sportspressphoto_SPR170076 via Guliver

Kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se nakon velike pobjede nad Katarom i plasmana "Zmajeva" u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, uputivši emotivnu poruku navijačima.

Džeko je u susretu protiv Katara upisao svoj jubilarni 150. nastup u dresu Bosne i Hercegovine, čime je dodatno učvrstio status najveće legende tamošnje reprezentacije. Na društvenim mrežama zahvalio je svima koji su bili uz momčad na putu do velikog uspjeha.

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“Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mjesto u mom srcu. Presretan sam i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Hvala svima koji vjeruju u nas. Ovo je uspjeh cijele momčadi i svih naših navijača”, poručio je Džeko.

Do velikog jubileja kapetan BiH stigao je nakon 19 godina igranja za reprezentaciju, otkako je debitirao u lipnju 2007. godine. U 150 nastupa postigao je 73 gola te je ostao neprikosnoveni rekorder Bosne i Hercegovine i po broju odigranih utakmica i po broju postignutih pogodaka.

Pred Džekom i suigračima sada je novi izazov na Mundijalu, dvoboj protiv Sjedinjenih Američkih Država, u kojem će pokušati ispisati još jednu povijesnu stranicu tamošnjeg nogometa.