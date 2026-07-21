Nekadašnji veliki Hajdukov talent pronašao novi klub u HNL-u

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Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Image

Mate Antunović više nije igrač Varaždina. Bivši napadač Hajduka sporazumno je raskinuo ugovor s klubom i karijeru će nastaviti u Lokomotivi, gdje bi trebao dobiti veću priliku za dokazivanje u najjačem rangu hrvatskog nogometa.

Kako prenosi Dalmatinski portal, 22-godišnji napadač već je dogovorio dolazak na Kajzericu, a u novoj sredini vidi priliku za nastavak razvoja karijere.

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Antunović je u Varaždin stigao početkom 2025. godine, ali se nije uspio nametnuti. Drugi dio prošle sezone proveo je na posudbi u Dugopolju, a sada će pokušati oživjeti karijeru u momčadi koju vodi Nikica Jelavić.

Napadač je ranije bio jedan od nositelja Hajdukove juniorske momčadi koja je igrala finale Lige prvaka mladih, a jedno vrijeme proveo je i u Italiji gdje je nastupao za mladu momčad Monze.

U Lokomotivu dolazi kao želja trenera Jelavića, a pred njim je zadatak da povjerenje opravda igrama i golovima.