Nazire se spas: Osijek upisao drugu uzastopnu pobjedu i pobjegao s dna lige

Podijeli :

Foto: NK Osijek

Na Aldo Drosini su 25. kolo SuperSport HNL-a otvorili Istra i Osijek. Iako je Osijek bio pretposljednji na tablici prije ovog kola, slavili su s 1:0 protiv Istre koja se donedavno borila za mjesta koja vode u europska natjecanja.

Ekipe su u ovaj susret ušle s različitim raspoloženjem. Istra je upisala četiri poraza u nizu dok je Osijek u prošlom kolu uspio slaviti u ključnom ogledu s Vukovarom te su pobjegli s dna SHNL-a.

Vratar Osijeka oglasio se prvi put nakon sukoba sa Sopićem Novi trener Osijeka: Ova pobjeda je kupovina vremena, a za njega mi je žao da nije zabio

U prvom dijelu bolja je bila domaća momčad koja je konstantno bila na polovici Osijeka, ali do pogotka nisu došli. Ne samo to, nisu ni uputili nijedan udarac u okvir gola iako su čak osam puta zapucali prema vratima Marka Malenice.

Neiskorištena dominacija Istre donijela je kaznu u 60. minuti. U obrani domaćih poigravao se Raul Kumar koji je predao loptu Nailu Omeroviću, a igrač Osijeka potom se sjajno snašao i plasiranim udarcem pogodio iza leđa Franka Kolića za 1:0 Bijelo-plavih.

Osijek je do kraja utakmice sačuvao prednost te je s 1:0 pobjedom pobjegao posljednjem Vukovaru. Bijelo-plavi sada imaju 23 bodova, tri više od Vukovara koji u nedjelju dočekuje Rijeku.