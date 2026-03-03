Vratar Osijeka oglasio se prvi put nakon sukoba sa Sopićem

Umjesto njega na golu je bio Nikola Tony Ćurčija, no nakon smjene Sopića i dolaska Tomislava Radotića, Malenica je vraćen u početnu postavu. U pobjedi 2:0 nad Vukovarom prošlog vikenda imao je sjajnu obranu na udarac Lovre Banovca pri rezultatu 1:0, što mu je donijelo ovacije s tribina Opus Arene.

Nakon povratka u prvu momčad dao je intervju za stranicu SHNL-a.

“Lakše se diše, kako ne… Bila je to jako teška utakmica, sa psihološkog stajališta ponajprije, ali novi trener i njegov stručni stožer puno su radili na tome da nas maksimalno rasterete i fokus stave na izvedbu na terenu i ono na što možemo utjecati. Mislim da smo na kraju i uspjeli u tome”, rekao je Malenica koji se vratio među vratnice za slavonski derbi pa dodao:

“Nije bilo lagano, prvenstveno zbog naših posljednjih rezultata i ozračja oko kluba. Smatram da nam nije mjesto tu gdje jesmo, naporno radimo kako bismo napustili zonu ispadanja. Vjerujem da za Osijek dolaze bolji dani.”

Igrači nikad nisu “digli ruke”, međusobnim razgovorima pokušavali dokučiti gdje leži osnovni problem loših rezultata…

“Naravno da smo pokušavali pronaći pravi razlog, ali ne postoji samo jedan razlog svemu tome… Jednostavno, nakupilo se svega. Na početku sezone smo dobro igrali, ali nismo skupljali bodove, u nastavku sezone imali smo puno ozlijeđenih igrača, a onda više nismo pružali niti dobre partije. U klub i oko kluba se uvukla neka negativa i jednostavno smo došli u nezavidnu situaciju. Međutim, optimist sam i vjerujem u bolje dane i bolje rezultate.”

Što je donio novi trener?

“Donio je potrebnu mirnoću, promijenio neke taktičke zamisli, ali najviše je napravio na psihološkom planu i vratio nam samopouzdanje. Nastavak sezone? Još je puno bodova u igri, na svakoj utakmici moramo dati maksimum pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Vjerujem u ovu momčad i znam da možemo puno bolje.

Uostalom, tijekom dvoboja s Vukovarom 1991 osjetili smo pozitivu na stadionu koju nismo dugo osjetili i sigurno da nas je to nosilo do pozitivnog rezultata. Mogu samo zahvaliti navijačima i nadati se da ćemo u takvom ozračju nastaviti igrati. Nadam se da ćemo se trgnuti nakon ovih pozitivnih promjena i već u Puli nastaviti s dobrim rezultatima.”