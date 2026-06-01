Messi privatnim avionom stigao na okupljanje reprezentacije

Lionel Messi će definitivno predvoditi Argentinu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje je na rasporedu od 11. lipnja do 19. srpnja.

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena stigao je u nedjelju kasno navečer u Kansas City, gdje će biti baza aktualnih svjetskih prvaka uoči predstojećeg Mundijala.

Messi je doputovao privatnim zrakoplovom, zajedno s klupskim suigračem iz Inter Miamija, Rodrigom De Paulom, nekoliko sati nakon što su u saveznu državu Missouri sletjeli ostali igrači Argentine, koji su imali 11 sati dug let iz domovine.

Liječnička služba utvrdila je da Messijeva ozljeda zadnje lože nije ozbiljna i da će moći igrati na svom šestom svjetskom prvenstvu. Propustit će prijateljsku utakmicu protiv Hondurasa sljedeće subote, ali će gotovo sigurno biti spreman za prvi susret na prvenstvu protiv Alžira, koji je na rasporedu 17. lipnja.

Osim Alžira, u skupini s Argentinom nalaze se i reprezentacije Jordana te Austrije.