Novi trener Osijeka: Ova pobjeda je kupovina vremena, a za njega mi je žao da nije zabio

NK Osijek

U derbiju začelja HNL-a između nogometaša Osijeka i Vukovara 1991, utakmici 24. kola, slavili su Osječani s 2:0 te su se time ova dva kluba bodovno izjednačila na dnu ljestvice. Nakon susreta izjavu je dao Tomislav Radotić, novi trener Osijeka.

“Utakmicu bih podijelio po poluvremena na dva dijela. U prvom poluvremenu nije bilo previše prilika. Dosta smo dobro kontrolirali samu utakmicu. Trebali smo imati možda malo više hrabrosti i više centaršuteva kojima bismo punili kazneni prostor.

U drugom poluvremenu utakmica se malo otvorila. Žao mi je što nismo ranije zabili drugi gol i riješili utakmicu. Kod 1:0 Malenica je fantastično reagirao i spriječio izjednačenje. Utakmica je bila teška odigrati, ali su pomaci vidljivi i veseli me da su momci jako dobro reagirali. Ova pobjeda puno znači u psihološkom aspektu. Čestitke svima na pobjedi.”

Nakon utakmice trener je naglasio kako postoji još prostora za napredak u organizaciji igre, posebno u segmentu razigravanja. Na pitanje hoće li se na tome raditi u idućem razdoblju, odgovorio je:

“Naravno. To su stvari na kojima želimo inzistirati, graditi igru, imati loptu, biti u posjedu i tako kreirati situacije. Pokušavali smo to prenijeti na momčad koliko je bilo moguće u ovom vremenu. Nije idealno i ima još jako puno posla, ali u ovom trenutku možemo biti zadovoljni s velika tri boda.”

Osvrnuo se i na komentar trenera Čabraje, koji je primijetio da momčad u prvom poluvremenu nije bila dovoljno agresivna prema naprijed te da nije napadala otvorene linije. Trener je pojasnio da je takav pristup bio svjestan odabir:

“Da. Htjeli smo kvalitetnu organizaciju iz zadnje linije. S obzirom na stil koji oni gaje, mislim da bi bilo pogrešno da smo ušli u nekakvo natrčavanje, to je odstupanje od onoga kako bismo voljeli izgledati. Nismo htjeli srljati, nego kroz organizaciju iz zadnje linije i kroz zone, kroz linije dolaziti u završnicu. Djelomično smo uspijevali, djelomično ne i zbog kvalitete protivnika, ali cilj je bio da budemo pametni.”

Pobjeda uz čistu mrežu i snažnu podršku s tribina izazvala je snažne emocije, iako je istaknuo da se inače trudi zadržati distancu:

“Teško mi je o tome govoriti “iznutra”. Emocije su ogromne, erupcija oduševljenja. Fantastična reakcija publike, ne znam kad je zadnji put bilo tako pozitivno. Hvala im na tome. Debi, pobjeda, clean sheet i atmosfera, to je Osijek kakav ja vidim i kakav ga svi vidimo.”

Govorio je i o uvrštavanju Mejie i Bukvića u početni sastav te objasnio zašto Mejia ranije nije dobivao priliku:

“Došao je iz Vukovara i tamo je bio među otkrićima prvenstva, izgledao je fantastično. Pitanje je bilo kako će reagirati u Osijeku. Fantastičan je momak i pozitivac na treninzima, a i dok nije igrao ničim nije pokazao nezadovoljstvo. To je moj tip veznog igrača: motorika, igra u oba smjera, box-to-box, ima i odličan šut. Veseli me što dobivamo širinu. Plan je bio da s brzinom prema naprijed riješimo utakmicu kad povedemo.”

Istaknuo je kako bi ova pobjeda mogla donijeti prijeko potreban mir i dodatno samopouzdanje momčadi:

“Ovo je prije svega kupovina vremena da u miru možemo raditi dalje. Nismo odigrali savršenu utakmicu, daleko od onoga kako želimo izgledati, ali u pet dana ne možeš promijeniti cijelu momčad u fazi obrane i napada. Moramo ići korak po korak. Bit će lakše raditi, lakše igrati i igrači će više vjerovati u ono što radimo jer dobivaju potvrdu da je smjer ispravan.”

Naglasio je i zajedništvo unutar svlačionice te važnost izbjegavanja pogrešaka u utakmicama velikog uloga:

“Veseli me što su to prihvatili, bili su pozitivni i otvoreni za suradnju. Ovo je njihova pobjeda. U utakmicama gdje je svaka “biti ili ne biti” sitne greške mogu biti kobne. Kod njihove najveće šanse nakon prekida praktički ste im dali kontru, cijela obrana je otišla, ali Malenica je sjajno obranio. Takve greške znaju biti kobne.”

Na to je dodao i širi pogled na situaciju u sezoni:

“Za nas je ovo prvo kolo nastavka sezone. Ne gledam to kao “biti ili ne biti”, došao je novi stožer, ima još puno bodova u igri. Što se tiče te situacije, završilo je najbolje moguće. To su stvari koje ćemo pokušati predefinirati da se ne događaju.”

Govoreći o suradnji sa stručnim stožerom, posebno je istaknuo profesionalnost i međusobno povjerenje:

“Komunikacija je na razini na kojoj Osijek treba biti, profesionalizam, međuljudski odnosi. To su ljudi koji žive klub, domaći dečki, uz znanje koje imaju. To je ono što klubu treba. Na prvom mjestu je njihovo znanje. Počašćen sam što mogu raditi s takvim ljudima, ogromno je međusobno povjerenje i znatno mi olakšavaju posao.”

Na kraju se osvrnuo i na nastup Bukvića, koji je nakon duljeg vremena krenuo od prve minute i bio vrlo blizu pogotku:

“Žao mi je zbog njega što nije zabio, to bi možda bio i pogodak sezone. Odigrao je veliku utakmicu u oba smjera, davao je ton, bio opasan, pogotovo u prvom poluvremenu po toj strani smo izgledali jako dobro.”

Zaključio je naglašavajući važnost momčadskog doprinosa:

“On je naše dijete, produkt Osijekove škole. Danas mu je jedino nedostajao gol. Ali ovo je momčadska pobjeda i momci s klupe su dali doprinos: asistencija, gol, energija, trka… Plan je bio i da Matković zabije, bio je blizu.”