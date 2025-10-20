Najbolji nogometaš se oporavio, na popisu je za Ligu prvaka

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Ovogodišnji osvajač Zlatne lopte za najboljeg nogometaša na svijetu Ousmane Dembele oporavio se od ozljede zadnje lože, te je na PSG-ovu popisu igrača za utakmicu 3. kola Lige prvaka u gostima kod Bayer Leverkusena, koja je na rasporedu u utorak.

Francuski krilni napadač bio je izvan terena od 5. rujna i ove sezone još nije nastupio u Ligi prvaka. U momčad europskog prvaka vratio se i brazilski stoper Marquinhos, koji je skoro četiri tjedna izbivao zbog ozljede bedrenog mišića. POVEZANO Rodri i dalje ne može, propustit će i okršaj protiv svog bivšeg kluba