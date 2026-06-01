Dalić: Igrat ćemo 3-4-2-1, to nam je želja, da se tako posložimo i za Engleze. Popis? Nemam nikakvih dilema

Hrvatska je u završnoj fazi priprema za svjetsku smotru.

Vatreni će odigrati dvije pripremne utakmice. Sutra, u utorak, u 18 sati na riječkoj će Rujevici dočekati reprezentaciju Bellgije, dok će u nedjelju u Varaždinu od 20:45 igrati protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić otkrio je svoja razmišljanja, a na početku press konferencije je pričao o Mariju Pašaliću.

“Mario Pašalić zaslužuje biti u klubu 100. Njegov pristup reprezentaciji bez prigovora i pitanja. Ispunio je sve zahtjeve koje sam pred njega postavio, nikad se nije žalio, na koju god poziciju da sam ga stavio. Uvijek je spreman, ja mu javno zahvaljujem za sve što je napravio za Hrvatsku”, rekao je Zlatko Dalić.

“Igrat ćemo 3-4-2-1. To nam je želja, da tako posložimo momčad i protiv Engleske. Belgija je jak protivnik i želimo to protiv njih isprobati. Vratio se Kovačić, kao i Gvardiol. Problem je što nisu neko vrijeme igrali i ne želim ih opteretiti. Pokazuju puno volje i želje na treningu. Pokušat ćemo ih dovesti u najbolje stanje kroz treninge”, rekao je Dalić.

Dotaknuo se zadnjeg dvoboja s Belgijcima na SP-u u Kataru.

“Nije Lukaku promašio u Kataru, nego smo mi spasili. On je velik igrač, strašan je u igri leđima, moćan je i jak. Možda nije igrao konstantno i nije u najboljoj formi, ali još uvijek je jako opasan. Nije Lukaku pomogao Hrvatskoj, kako se uvijek priča. Hrvatska je u Kataru sama sebi pomogla”, rekao je hrvatski izbornik.

Osvrnuo se i na svoje uspjehe s Vatrenima.

“Ponosan sam jer sam na trećem Svjetskom prvenstvu, zajedno s Deschampsom. Osvojio sam i dvije medalje, kao i on. Trebala bi biti ponosna i cijela Hrvatska. Nije to baš turnir gradova i sela. Nadam se da ću osvojiti još koju medalju”, rekao je Dalić.

Najavio je i što Hrvatsku čeka protiv Engleza.

“U Dallasu nas čeka utakmica na 40 stupnjeva. Morat ćemo reagirati. Imat ćemo cooling break, ali neće nam to puno pomoći. Sigurno će izbornici svašta pokušati primijeniti da bi pomogli igračima. Oko popisa nemam nikakvih dilema. Popis neću dirati osim ako se netko ne ozlijedi.

To je 26 najboljih za mene u ovom trenutku. Dogovor je da protiv Belgije imamo osam zamjena, ali htio bih da svih 26 igrača igra. pokušat ćemo se tako dogovoriti”, rekao je Dalič.