Rodri i dalje ne može, propustit će i okršaj protiv svog bivšeg kluba

Španjolski veznjak Rodri nastavlja se oporavljati od ozljede tetive tako da će propustiti ovotjedne utakmice Manchester Cityja protiv Villarreala i Aston Ville, izjavio je trener engleskog prvoligaša Pep Guardiola.

Ovaj 29-godišnjak, koji je propustio veći dio prošle sezone zbog teške ozljede koljena, šepajući je napustio teren u prvom poluvremenu utakmice između Cityja i Brentforda, koju je s 1:0 dobio klub iz Manchestera, 5. listopada prije nego što se povukao iz španjolske reprezentacije za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.