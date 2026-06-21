Nagelsmann nahvalio njemačkog junaka protiv Obale Bjelokosti: ‘To mu je posao’

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Curtis Wong Sportspressphoto via Guliver

Ova je utakmica pokazala koliko puno možemo dobiti od bilo kojeg igrača u momčadi, izjavio je Julian Nagelsmann, izbornik Njemačke, koja je na Svjetskom nogometnom prvenstvu pobijedila Obalu Bjelokosti 2-1.

Do 68. minute Njemačka je gubila, ali je tada Deniz Undav, kojeg je Nagelsmann u igru uveo osam minuta ranije, postigao izjednačujući pogodak. Isti je igrač odlučio pobjednika golom u 94. minuti.

„Jednostavno rečeno on je pravi napadač. Posao mu je zabijati i on to sjajno radi. Emocionalna je bila utakmica, a dvoboj je bio pravi dokaz koliko je važna cijela skupina igrača. I oni koji startaju i oni koji ulaze s klupe. Jako smo zadovoljni zbog tri boda, a jedino što me brine jest ozljeda Scholtterbacka, naše možda i najjače obrambene opcije. Njegova ozljeda ne izgleda dobro“, komentirao je nakon susreta Nagelsmann.

S maksimalnih šest bodova Njemačka je iz skupine E osigurala proboj u nokaut fazu, ali prvo mjesto u skupini još nije osigurala.

„Cijela utakmica se svela na detalje koji su odlučili. Šteta je zbog ovakvog kraja jer smo dugo vodili, a potom smo imali i bod u džepu. Čini mi se da je na kraju ključno bilo iskustvo“, izjavio je izbornik Obale Bjelokosti Emerse Fae.