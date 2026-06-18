Musa: Bilo je nevjerojatno zabiti, ali Englezima smo dozvolili neke situacije koje nismo smjeli

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Petar Musa pamtit će susret protiv Engleske po svom prvom golu na svjetskim prvenstvima, ali i po porazu od Engleske (2:4).

Musa je sasvim sigurno sanjao gol u dresu hrvatske vrste u Dallasu, gradu iz kojeg dolazi njegov MLS klub. Želja se ostvarila, no nažalost, njegov gol nije bio dovoljan za pobjedu.

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“Bio je nevjerojatan osjećaj zabiti gol ovdje, ali nemam se previše čemu radovati kada smo izgubili,” kazao je Musa nakon susreta.

Uoči SP-a iz hrvatskog stožera se najavljivalo kako će obrana biti ključ naše igre, međutim na otvaranju SP-a primili smo četiri gola.

“Mislim da smo im dozvolili neke situacije, koje nismo smjeli. Moramo sjesti i analizirati, nije ovo kraj. Imamo još dvije utakmice. Moramo dignuti glavu gore, cilj je i dalje prolazak skupine.”

Musa je otkrio kako su na tribini bili članovi njegove obitelji, te brojni prijatelji i suigrači.

“Na utakmici je bilo dosta mojih na tribinama, drago mi je bilo vidjeti toliku podršku naših navijača, ima nas svugdje. Jedino mi je žao što rezultat nije bio kakav smo htjeli.”