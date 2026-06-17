VIDEO / Za Hrvatsku navija samo zbog Muse: ‘Plakao sam kad je dao gol’

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Sport Klub

Hrvatska je u prvom kolu Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske, a nakon susreta je naš Vedran Babić u rubrici "SAD ili nikad" pronašao nekoliko zanimljivih gostiju. Jedan od njih bio Juan, navijač FC Dallasa koji je na utakmicu došao samo zbog Petra Muse te je naglasio da je plakao zbog njega.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.