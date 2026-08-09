Maldini otkrio pozadinu skandala s Pirlom: ‘Povjerenje više ne postoji’

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xNicolòxCampox via Guliver Image

U velikom intervjuu za Corriere della Sera, legendarni Paolo Maldini govorio je o najvrućoj nogometnoj temi ovog ljeta u Italiji — izboru novog izbornika Azzurra. Otkrio je detalje pregovora s ponajvećim trenerskim imenima današnjice, ali i pozadinu skandala s Andreom Pirlom koji je doveo do njegove ostavke.

Prva želja bio je Carlo Ancelotti, no trofejni stručnjak odbio je poziv jer trenutno vodi reprezentaciju Brazila.

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“Pozvali smo najboljeg talijanskog trenera svih vremena, mog dragog prijatelja Carla Ancelottija. Rekao nam je da u Brazilu imaju puno povjerenje u njega, poželio nam je sreću i odbio nas. Ali ten je poziv bio sasvim opravdan”, objasnio je Maldini.

Sljedeća meta bio je Pep Guardiola, koji je na kraju sezone napustio Manchester City.

“Povezali smo se preko zajedničkih prijatelja i sam je spomenuo ideju vođenja reprezentacije. Posjetili smo ga u Barceloni, ručali zajedno i razgovarali cijeli dan. Bio je izuzetno zainteresiran i jako blizu prihvaćanja ponude. Čak je počeo zapisivati postave… Novac uopće nije bio problem, Pep nam je jasno rekao: ‘Dajte mi euro manje nego što je zarađivao prethodni izbornik i sve je u redu.’ Ipak, odbio je jer je umoran. Iza njega je deset sezona u Premier ligi, imao je operaciju leđa i samo se želi odmoriti.”

Nakon Guardiole, izbor je pao na Andreu Pirla, no uslijedio je skandal kada se u javnosti pojavila informacija da je Pirlo zaštitno lice jedne ruske kladionice.

“Htjeli smo mladog trenera koji može razumjeti i prihvatiti projekt, a iza sebe ima veliku igračku karijeru. Razgovarao sam s Pirlom, smatram da je bio jako dobro pripremljen. No, presudilo je mišljenje javnosti. S pravne strane nije bilo nikakvih prepreka da Andrea bude izbornik, a bio je spreman i prekinuti taj sponzorski ugovor. Očito se pretjeralo u negativnom smislu, pričalo se o etičkom kodeksu i dostojanstvu, iako pravnih zapreka nije bilo.”

Prijelomni trenutak dogodio se kada je predsjednik Talijanskog olimpijskog odbora Giovanni Malagò preuzeo stvar u svoje ruke.

“Malagò je pozvao Leonarda i mene te nam rekao da Pirlo više nije opcija i da od tog trenutka samo on odlučuje tko će biti izbornik. Ako se od mene očekivalo da preuzmem odgovornost, a to sam htio, onda su takvi uvjeti bili neprihvatljivi. U naredna 24 sata podnijeli smo ostavke umesto da potpišemo ugovore. Za ovaj posao potrebno je ogromno povjerenje, a ono više ne postoji“, zaključio je Maldini.

Nakon Maldinijeve ostavke, kormilo talijanske reprezentacije u svom drugom mandatu preuzeo je Roberto Mancini.