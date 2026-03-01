Mourinho jasno poručio: ‘Ako je Prestianni to napravio, njegova karijera sa mnom i u Benfici je gotova’

Podijeli :

Luis Loureiro Ball Raw Images via Guliver

Portugalski stručnjak na klupi Benfice, Jose Mourinho, oglasio se ponovno oko skandala s njegovim igračem, Gianlucom Presistannijem.

U prvom susretu nokaut faze Lige prvaka između Benfice i Real Madrida u Lisabonu, sjajnu golčinu Viniciusa Juniora za 1:0 zasjenio je incident u kojem mu je navodno Prestianni izrekao rasističke uvrede. Istragu je pokrenula Uefa, Prestianni je bio suspendiran za uzvrat, a sad se o svemu opet oglasio i njegov trener Jose Mourinho.

Ne sviđa se Mourinhu što su njegovog nogometaša u Realu unaprijed osudili za rasizam. Smatra da se trener Alvaro Arbeloa trebao staviti u neutralni položaj dok se istraga ne završi, baš kao što je to on učinio.

“Volim Alvara i voljet ću ga, ali smatram da sam ja zauzeo pravu poziciju. Govorio sam na tu temu nakon njihovih izjava i optužbi prema Prestianniju”, rekao je Mourinho pa dodao:

“Rekao sam da, ako neko treba biti neutralan, to sam ja. Nisam želio braniti svoju stranu, niti kriviti drugu. Iskoristio sam termin kako ‘ne želim nositi crveni ili bijeli dres’.

Želim biti nepristran u slučaju koji bi potencijalno mogao biti vrlo ozbiljan. Ono o čemu sam govorio nalazi se u Deklaraciji o ljudskim pravima. Potrebno je 10 minuta da se nađe i pročita, a odnosi se na presumpciju nevinosti.

Kada sam rekao da sam kao građanin potpuno protiv svake vrste diskriminacije, predrasuda, neznanja ili idiotizma, mislim da sam ja to upravo poštovao, dok drugi nisu”, poručio je Mourinho.

Ako Prestianni bude osuđen za rasizam, za njega je vrijeme u Benfici gotovo.

“Ako moj igrač ne poštuje te principe, koji su također moji i klupski, njegova karijera s trenerom imena Jose Mourinho i klubom imena Benfica je gotova”, jasan je The Special One.

“Nisam bio neki poseban učenik, ali nisam ni neuk. Pretpostavka nevinosti je ljudsko pravo, zar ne? Nažalost, Uefa je, kako bi uklonila igrača otkrila član 426.328, koji je bio skriven. I oni su također krenuli u smjeru koji ne uključuje riječ ‘ako’. Stojim iza svog stava. Ako je igrač zaista kriv, nikada ga više neću gledati na isti način. To je za mene kraj. Ali moram uključiti puno puta riječ ‘ako’. Obično mogu predvidjeti svaku vrstu pitanja koja će mi biti postavljena, ali ovog puta sam bio i krivu jer sam nakon tsunamija kritika očekivao da će mi netko dati priliku da nešto kažem o tome.”

“Kao građanin i trener, žestoko odbacujem svaku vrstu diskriminacije i predrasuda. Točka. Savjetujem nekim ljudima da odvoje pet minuta da pročitaju Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. To je samo 30 točaka, ali postoje jedna ili dvije koje mi se čine fundamentalnim.

I treća stvar koju sam želio reći je da kritike više odražavaju kakvi su kritičari nego ono što je kritizirano. Bilo bi pravednije da stvari usmjerimo na drugi način. Kakvo poštovanje imate za momčad što je od poniženja kod kuće protiv Qarabaga odigrala takve tri utakmice protiv Real Madrida i to sve u nekoliko mjeseci?”