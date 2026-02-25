Komentator DAZN-a za SK: Modrić u Realu nije bio samo jedan od najboljih na svijetu, a Španjolci su šokirani Prestiannijem

Podijeli :

Nakon drame u Lisabonu i skandala koji je potresao nogometnu javnost, sukoba Prestiannija i Viniciusa te optužbi za rasizam, sada se sprema i uzvrat nokaut faze Lige prvaka između Real Madrida i Benfice. Što možemo očekivati od utakmice u Madridu našoj Ines Švagelj otkrio je komentator DAZN-a koji se za SK javio iz Madrida, David Fernandez.

Kako je u Madridu sada?

“Dovoljno je sunčano, prestala je kiša i nogomet je bolji jer je uskoro proljeće, što je najuzbudljiviji dio sezone, zato s velikom energijom gledamo koliko daleko španjolski klubovi mogu doći u Ligi prvaka.”

Kakva je atmosfera u gradu, osjeti li se da dolazi velika utakmica?

“Da, velika, velika utakmica dolazi, iako je to samo nokaut faza, uzvratna utakmica, veliki je to događaj. Mourinho je natrag u gradu. Naravno, ostavština portugalskog trenera u Real Madridu je velika i njegov utjecaj je još ovdje. Tako da je ovo veliki događaj. Nije to samo uzvratna utakmica nokaut faze. Očekujemo dobru atmosferu na Bernabeuu s Realom koji se pokušava oporaviti od poraza u Osasuni ovaj tjedan u La Ligi. Arbeloa želi stvoriti momčad koja treba dobre rezultate i nastupe, a sutra je dobra prilika za to.”

Kako se u Španjolskoj gleda na incident između Prestiannija i Viniciusa? Što Španjolska priča o tom incidentu, drami, skandalu?

“Da, ljudi i mediji su uzrujani ovdje u Španjolskoj zbog tog čudnog događaja koji smo vidjeli u prvoj utakmici s Prestiannijem, s njegovim skrivanjem pod dresom i reakcijom Viniciusa. To je utjecalo ne samo na igrače, već i na neke navijače u velikom europskom klubu kao što je Benfica, s bogatom poviješću i ugledom. To je bilo neočekivano. I, jasno, ljudi su ovdje šokirani zbog toga jer ne očekujemo takvo ponašanje od igrača u takvoj utakmici. Jasno je da je Vinicius imao neki rasistički incident s nekim ljudima na tribinama ovdje u La Ligi, što je i veliki problem za španjolski nogomet, ali to je nešto, da tako kažem, više od toga.

Uvijek, s Rui Costom, s Joseom Mourinhom, nakon utakmice, taj način na koji su se ponijeli da zaštite Prestiannija, ljudi misle da je to nešto ozbiljno. Naravno, Vinicius je tako reagirao jer je to nešto čudno i teško. To je nešto o čemu trebamo razmišljati. UEFA je smatrala da imaju dovoljno dokaza da suspendiraju Prestiannija za uzvratnu utakmicu. Iako je doputovao u Madrid, došao je s ekipom Benfice, ali ne može igrati. Moguće je da će uslijediti veća kazna.”

Misliš li da će sve proteći mirnije u Madridu baš zbog te suspenzije Prestianniju?

“Možda će Bernabeu biti, recimo to, tih zbog izostanka Prestiannija jer su ljudi očekivali da će ga kritizirati i zviždati mu s tribina ovdje. To se sad smanjilo nakon sankcija. Naravno, sad će biti nešto oko Viniciusa i naravno on će imati drugačiju podršku nego inače nakon tog incidenta, igrat će prvi put domaću utakmicu nakon toga svega. Vrlo je vjerojatno da će brazilski napadač imati još veću podršku i naravno to je i dodatna motivacija za njega jer je Prestianni van radara nakon te suspenzije.”

Kakav okršaj na Bernabeuu očekuješ s obzirom na tu cijelu dramu?

“Ako se fokusiramo na nogomet, možemo očekivati tešku utakmicu za Real iako su igrali dobro i slavili su u prvoj utakmici jer momčad nije dovoljno inspirirana. Ne igraju tako dobro kao što smo to očekivali na početku sezone. Naravno, tu su novi procesi pod Arbeloinim vodstvom. Ljudi ovdje u Španjolskoj su zabrinuti zbog načina na koji zajedno igraju Mbappe i Vinicius jer se preklapaju i igraju u istom prostoru i Real Madrid nema pravu devetku u šesnaestercu da završi akcije koje oni stvore. Tako da je to nešto o čemu moraju razmisliti. Možda Mourinho pokušava izgurati i Mbappea i Viniciusa iz šesnaesterca da izbjegne opasnost koju ti igrači predstavljaju i pokuša organizirati protunapad na pravi način da stvore dobru priliku. Ali Real Madrid se smatra favoritom u ovoj nokaut fazi i možda će opet pobijediti.”

Da, i Real ima veću motivaciju jer znamo što se dogodilo u zadnjoj rundi protiv Benfice, taj gol u 98. minuti. Misliš li da su motiviraniji od Benfice? I nakon tog incidenta, nakon tog skandala?

“Da, nije to samo Trubinov gol nego sve oko te utakmice. Stvari su se puno promijenile nakon toga i naravno Benfica želi dokazati da su velika momčad, europski klub koji može pobijediti veliki klub kao što je Real Madrid. Ali motivacija, ja mislim, bit će kod Real Madrida i na tribinama Bernabeua zbog incidenta s Prestiannijem, zbog osjećaja osvete i potrebe momčadi da se dokaže nakon poraza od Osasune prošlog vikenda. To je nešto što Real Madrid zna iskoristiti na pravi način. Naprimjer, nakon pobjede 2:0 protiv Levantea, iako nisu bili u najboljoj formi u prvoj utakmici pod Arbeloom u La Ligi, momčad je pritisnula protiv Monaca i pobijedila sa šest golova. To je nešto što moramo uzeti u obzir sutra protiv Benfice na Bernabeuu.”

Što nogometna zajednica u Španjolskoj misli o Viniciusu, a što o Prestianniju? Mislite li da je Prestianni napravio loš potez i mislite li da je rekao loše riječi?

“Da, slučaj Prestiannija je čudan jer nakon što je optužen za rasizam, pokušao je uvjeriti ljude da je rekao nešto drugo, ali to je bilo uvredljivo za druge skupine i kolektive. To je nešto na čemu on i Benfica kao klub moraju zajedno raditi jer to nije primjereno ponašanje za čovjeka, ne samo za nogometaša.

Što se tiče Viniciusa, tema je ovdje u Španjolskoj složena jer mislim da svi ovdje priznaju da je veliki igrač, izvanredan igrač. On može ne samo pobijediti sam utakmicu nego i trofeje. To je već pokazao. Ali način na koji se ponaša na terenu, umjesto da se zabavlja svojom igrom, način na koji komunicira s tribinama kad Real igra u gostima, način na koji reagira kad stvari ne idu dobro za njegovu momčad, takve stvari su ovdje u Španjolskoj osjetljive teme i ljudi smatraju da se ne ponaša kao prava zvijezda. To je povezano s njegovom osobnošću.

Naravno, pravi nogometni navijač će reći da je vrhunski igrač, ali takve stvari ga prate i možda dovode do neprikladnog i osuđujućeg ponašanja na nekim tribinama s nekim rasističkim incidentima koje smo vidjeli u prošlosti u Španjolskoj. Ali način na koji se razvija od onog događaja na Mestalli prije nekoliko godina, da se ne da omesti i da se fokusira na nogomet, to je način na koji će i Real i Vinicius pobijediti.”

Što misliš o Mourinhovoj izjavi? Ta je izjava još sve pogoršala. Što misliš o tome?

“Mourinho je branio svog igrača. To se očekuje od njega. Naravno, to je čudna situacija, pogotovo jer je on vezan uz Real Madrid tolike godine. Ovdje u Španjolskoj ljudi to ne mogu razumjeti. Mislim da je napravio ono što se od njega očekuje iz perspektive Benfice. Kad istraga bude završena i kad sve bude 100 posto jasno, možda će Portugalac promijeniti mišljenje, barem će promijeniti svoj način govora. Ovo je veliki rasistički incident i nije dozvoljen u sportu i trebao bi biti izbrisan iz našeg društva. Pa možda je ovo nešto što je Mourinho učinio kao prvu reakciju da obrani svog igrača. Ali kad se istraga završi i bude sve jasno, možda promijeni mišljenje.”

Radi li se nešto u Španjolskoj da se smanji rasizam na tribinama, na terenu, u La Ligi?

“Postoje neke društvene kampanje ovdje u La Ligi koje pokušavaju usmjeriti pažnju na to i pokušavaju izbrisati takve pojave. Ima manjih incidenata, ali su incidenti. To je nešto na čemu radimo ovdje u Španjolskoj jer smo prava moderna društvena zajednica i trudimo se postati bolja zemlja kako godine prolaze. Naravno, ovo je nešto što se razvija na pozitivan način, ali postoje ljudi koji dolaze na stadion da zvižde igračima i pokušavaju vrijeđati ne samo igrače zbog boje njihove kože, nego i suce, i pokušavaju, recimo, izraziti svoje nezadovoljstvo u svakodnevnici kroz nogomet prema drugim osobama koje nisu uključene u njihove živote. To je nešto na što se mi u Španjolskoj fokusiramo da izbrišemo iz našeg nogometa, iz našeg društva jer smo više od toga.”

Misliš li da bi Benfica mogla iznenaditi Real Madrid na njihovom domaćem stadionu?

“Teško, rekao bih. Ne samo zbog razine momčadi, nego i zbog načina na koji Arbeloa pokušava učiniti da njegov tim bude protagonist u svakom trenutku utakmice. Naravno, obrana Real Madrida je slaba, nije na očekivanoj razini. Huijsen ne igra kako se očekivalo nakon nastupa u Bournemouthu. Naravno, bori se za mjesto u reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo, ali nije još na razini. Ista situacija se događa s Davidom Alabom i Caravajalom i možda se Rudigera može smatrati slabijim igračem u ovom trenutku. To je nešto o čemu u ovom trenutku moramo misliti. Benfica će pokušati iskoristiti to. Ali na kraju dana, s Viniciusom, s Ardom Gulerom i Kylianom Mbappeom, kvaliteta bi trebala omogućiti Real Madridu da se plasira dalje.”

Što bi moglo presuditi u ovoj utakmici?

“Mislim da će to biti teška utakmica, ali možda Real može pobijediti opet i plasirati se u osminu finala. Recimo da će ždrijeb u petak biti sjajan jer nije isto biti protivnik Manchester Cityju ili Sportingu, portugalskom rivalu. To će biti vrhunac sezone za Arbelou u ožujku, ključnom mjesecu, da pokuša osvojiti neku titulu.”

Kako vidiš Arbelou na klupi Real Madrida?

“Čudno jer pokušava biti klupski čovjek više nego trener kao što je Xabi Alonso. Xabi Alonso je došao ovdje u Madrid, u Španjolsku, s taktičkim, kompleksnim taktičkim porukama iz Bundeslige, iz Leverkusena. I neki glavni igrači nisu mogli dati svoj maksimum zbog prirode trenera. Sada Arbeloa donosi jednostavne poruke. Pokušava se emocionalno povezati s igračima. Pokušava tako izgraditi nešto, ali ima taktičke probleme. To je glavna tema ovdje u Španjolskoj nakon poraza od Osasune, sada to preklapanje Viniciusa i Mbappea. Način na koji funkcionira dijamant u sredini terena, koji ne funkcionira onako dobro kao što smo očekivali. Arbeloa napreduje u svom poslu. Tu je tek mjesec, dva. Prerano je za ocjenjivati. Izazov s kojim se suočava je velik. Dajmo mu vremena da se dokaže i tada možemo pričati o tome je li trener i za iduću sezonu ili će Florentino Perez birati drugog trenera i poslati Arbelou natrag u drugu momčad, u Castillu.”

Kako vidiš Real bez Luke Modrića? On sada uživa u nogometu u Milanu.

“Šteta je što nije u La Ligi ovdje u Španjolskoj jer nije bio samo jedan od najboljih veznjaka u povijesti nogometa, nego i vođa u svlačionici. Nakon njegovog odlaska, ostatak svlačionice Real Madrida izgubio je vodstvo i trenutna svlačionica nema tu vrstu očinske figure. Mislim da Modrić nije bio samo veznjak, nego i maestro u takvim stvarima i dodatnim aspektima oko nogometne igre, pokušavajući se usredotočiti na igru, biti smiren, tih kada stvari polaze po krivom. Možemo reći da je Real Madrid najgori u rješavanju kriza ove sezone nego u prošlima zbog Modrićevog odlaska. Objavljeno je da svlačionica nije bila tako sretna kao što se očekivalo na Svjetskom klupskom prvenstvu zbog klupske odluke da Modrić odlazi. To je nešto što pokazuje koliko je bio važan u Real Madridu.”