‘Modrić svoje suigrače čini boljima, to rade samo šampioni’

Bivši talijanski reprezentativac Demetrio Albertini (54), koji je u 90-tima sa Zvonom Bobanom činio moćni Milanov vezni red, istaknuo je da Luka Modrić čini svoje suigrače boljima.

“Modrić je u Milan donio mirnoću. Samo veliki šampioni mogu svoje suigrače učiniti boljima, odnosno da pružaju partije iznad očekivanja. S Lukom sve je jednostavnije, kako za mlade igrače, tako i za novake u ekipi”, izjavio je Albertini za dnevnik “La Gazzetta dello Sport”.

Albertini je s Desaillyjem, Donadonijem i Bobanom činio vezni red AC Milana, koji je 1994. godine na Olimpijskom stadionu u Ateni u finalu Lige prvaka “razmontirao” Cruyffovu Barcelonu (Koeman, Stoičkov, Romario), pobijedivši je s 4:0. S “Rossonerima” je pet puta bio prvak Italije, te je dva puta osvojio europski naslov.

“Ne možete očekivati da Modrić ima izdržljivost 20-godišnjaka i da trči bez prestanaka svih 90 minuta. On ne treba juriti za protivničkim igračima, Luka svojim nogama čini razliku. Njegovi suigrači samo se moraju otkrivati, a on će svojim dodavanjima diktirati tempo”, kazao je Albertini.

Je li Modrić donio kvalitetu koju smo vidjeli kada je Andrea Pirlo igrao za AC Milan (2001-2011)?

“Ta usporedba apsolutno stoji. Iako su obojica ofenzivni veznjaci, oni su postavljeni u dubinu veznog reda kako bi momčad učinili boljom. Pirlo je u takvoj ulozi promijenio nogomet, a sada Milan ima novog šampiona koji igra ispred zadnje linije obrane. Prije su desetke, poput Platinija, iza sebe imali osigurače, a onda se je pojavio Carlo Ancelotti (u 80-tima u Milanu), te je pokazao da veznjak može u obrambenoj fazi igre osvajati loptu i nakon toga se pretvoriti u playmakera. I ja sam to radio”, rekao je Albertini.

Trener “Rossonera” Massimiliano Allegri i dalje ističe da je glavni cilj za ovu sezonu završiti na poziciji koja vodi u Ligu prvaka.

“Allegri zna kako se gradi ekipa i kako se osvajaju trofeji. Milanov vezni red je među najboljima u Serie A, on je al pari s Napolijem. Kad nosite Milanov dres morate ciljati na najviše pozicije, morate se boriti za scudetto”, ocijenio je Albertini.

Nakon poraza na startu prvenstva od Cremonesea (1:2), AC Milan je upisao tri pobjede ne primivši niti jedan pogodak. Dobio je Lecce (2:0), Bolognu (1:0) i Udinese (3:0). Poslije četiri kola branitelj naslova Napoli ima maksimalnih 12 bodova, slijedi Juventus sa deset, te Milan i Roma sa po devet bodova. U nedjelju u derbiju petog kola AC Milan na San Siru dočekuje Napoli.