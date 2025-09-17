Modrić oduševio Talijane potezom za vrijeme reprezentativne stanke: ‘Neviđeno!’

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Luka Modrić u prva tri kola Serie A pokazao je da je Milan napravio pravi potez njegovim dovođenjem, a Talijani ne skrivaju zadovoljstvo.

Osim sjajne igre, kapetan Vatrenih je Talijane oduševio svojom posvećenosti i profesionalizmom.

“Luka Modrić ne održava formu samo mišićima, već i glavom. Uvijek je koncentriran i spreman, a ključ je u detaljnom proučavanju protivnika. Čak i tijekom reprezentativne stanke, iako zauzet obavezama u dresu Hrvatske, Modrić je pronašao vrijeme da odgleda sve utakmice prva dva kola Serie A.

Proteklog vikenda u kampu si je, nakon odrađenog treninga, priuštio pravi nogometni maraton – prvo je gledao derbi između Juventusa i Intera, a zatim i dvoboj Fiorentine i Napolija.

Za Luku je to pomalo posao, a pomalo i strast. On nogomet doslovno živi, u svakom smislu te riječi“, piše novinar Pietro Raffa i dodaje:

“Modrić je pogledao sve utakmice prva dva kola Serie A. Sve. Neviđeno! Luka, sve više te volimo.”