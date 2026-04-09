Modrić se objavom na društvenim mrežama oprostio od Srećka Bogdana

Preminuo je legendarni bivši nogometaš Dinamo Zagreba, Srećko Bogdan, u 70. godini života. Rođen 5. siječnja 1957. u Mursko Središće, nogometni put odveo ga je u Zagreb, gdje je 1975. stigao u Dinamo i tijekom deset godina na Maksimiru izgradio status klupske legende.

Od Bogdana se oprostio i Luka Modrić, koji je s njim surađivao u sezoni 2004./2005. dok je bio na posudbi iz Dinama u Interu iz Zaprešića. Bogdan je tada bio trener momčadi koja je sezonu završila na drugom mjestu iza Hajduka, a Modrić mu je putem društvenih mreža uputio posljednji pozdrav.

Prema podacima Dinama, Bogdan je za klub upisao 304 službena nastupa, dok je ukupno, uključujući prijateljske utakmice, skupio čak 595 nastupa. Godine 1985. preselio je u Njemačku, gdje je sve do 1993. nosio dres Karlsruher SC-a.

Na reprezentativnoj razini nastupao je za bivšu Jugoslaviju, za koju je odigrao 11 utakmica, a u ranim danima hrvatske reprezentacije upisao je i dva nastupa – protiv Rumunjske 1990. i Slovenije 1991., uz jedan postignuti pogodak.

Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, vodeći više hrvatskih klubova, među kojima su Inter Zaprešić, Segesta, Međimurje i Savski Marof.

