Modrić odbio obaviti liječnički pregled za Milan i oduševio navijače Reala

Cesar Cebolla via Guliver

Luka Modrić posljednji će put zaigrati za Real Madrid na ovogodišnjem Svjetskom klupskom prvenstvu koje se ovog ljeta održava u Sjedinjenim Američkim Državama.

Modriću ugovor s kraljevskim klubom istječe 30. lipnja te je sve izglednije da karijeru nastavlja u Milanu. Jučer je u Zagrebu trebao obaviti liječnički pregled povodom prelaska u talijanski klub, no kapetan Vatrenih se nije pojavio na pregledu.

Insajder Matteo Moretto otkriva zašto: “Milan je prema planu dogovorio Modrićev liječnički pregled za jučer. Međutim, Luka je iz poštovanja prema Realu prvo želio završiti angažman u tome klubu, a da se pritom prethodno ne obvezuje Milanu.

Iako je to samo formalnost i izvjesno je pred već dogovorenim transferom, on prvo želi završiti posao s Realom kao igrač toga kluba. Ne želi ići na liječnički pregled za Milan dok je još uvijek igrač Reala, nego će to napraviti nakon SP-a kako bi se maksimalno usredotočio na Real do samoga kraja.”

Prenosi to Fabrizio Romano, a svoje oduševljenje Modrićevim potezom su u komentarima iskazali ljubitelji nogometa i posebice fanovi Reala.