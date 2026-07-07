Klub Vatrenog produžio suradnju s američkim trenerom

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Američki nogometni trener Pellegrino Matarazzo dobio je povjerenje vodstva Real Sociedada za vođenje prve momčadi do ljeta 2028., objavio je u utorak baskijski klub koji je pod njegovim vodstvom došao do trofeja u španjolskom Kupu kralja.

Ovaj 48-godišnji stručnjak je tako postao prvi američki trener koji je osvojio jedan od važnijih trofeja u jednoj od pet najkvalitetnijih europskih nogometnih liga.

Matarazzo je u prosincu prošle godine došao na klupu Real Sociedada, a trijumf u finalu Kupa kralja protiv Atletico Madrida donio je baskijskoj momčadi i nastup u Europskoj ligi. Real Sociedad je natjecanje u La Ligi završio na desetom mjestu.

“Vrlo dobro sam povezan sa stanovnicima Baskije, s igračima, s ljudima u klubu. Dijelimo iste vrijednosti, a to olakšava povezivanje”, izjavio je Matarazzo u službenom priopćenju.

Pod Matarazzom su važnu ulogu u momčadi imala i dvojica hrvatskih reprezentativaca Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car. I dok će 23-godišnji veznjak Sučić nastaviti suradnju s američkim stručnjakom, 29-godišnji stoper Ćaleta-Car je vraćen s posudbe u Olympique Lyon, s kojim ima ugovor do kraja lipnja 2027.

Real Sociedad će novu sezonu natjecanja u La Ligi otvoriti 17. kolovoza, kad će gostovati kod slavnog imenjaka iz Madrida na stadionu Santiago Bernabeu.