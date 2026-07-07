VIDEO / Nikola Mektić završio svoj put na Wimbledonu

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Nikola Mektić i Austin Krajicek nisu uspjeli izboriti polufinale Wimbledona. Nakon velike pobjede u ponedjeljak protiv Simonea Bolellija i Andree Vavassorija, u utorak su kobni za njih bili Australac Thanasi Kokkinakis i Amerikanac srpskih korijena Aleksandar Kovačević. Australsko-američki par slavio je s 2-0 u setovima.

Posebno u ovom meču Mektić i Krajicek mogu žaliti za prvim setom gdje su bili sigurni na svom početnom udarcu. Takva rutina na servisu omogućila im je prijetnju na returnu te su kod 5:4 imali i set-loptu. Nju nisu iskoristili te su na kraju u tie-breaku izgubili set sa 7-4.

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U drugom setu su Kokkinakis i Kovačević do ključnog breaka stigli kod 3:2, a to im je omogućio Mektić dvostrukom pogreškom na break lopti. Nakon toga više nije bilo povratka za hrvatsko-američku kombinaciju te su Australac i Amerikanac slavili sa 7:6(4), 6:3.

Mektić je tako završio svoj Wimbledon, a Hrvatska je ostala na Mati Paviću. Splićanin odmah nakon ovog meča igra polufinale mješovitith parova s Mađaricom Fanny Stollar, a sutra će u četvrtfinalu muških parova igrati s Marcelom Arevalom.

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