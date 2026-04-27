Modrić doživio dvostruki prijelom jagodične kosti: Sezona u Milanu je završena, evo kakva je situacija za SP

Luka Modrić pretrpio je snažan udarac u sudaru s Manuelom Locatellijem u nedjeljnom derbiju s Juventusom

Najnovije vijesti stigle su sa ‘čizme’, Luka Modrić ima dvostruki prijelom jagodične kosti i za njega je sezona u Milanu već završena. Prve informacije govorile su da je hrvatski kapetan izgubljen i za Svjetsko prvenstvo, no Modrić bi na SP-u trebao igrati sa zaštitnom maskom.

Još se ne zna kakav oporavak ga čeka, operacija ili konzervativno liječenje. U Milanu su svi u šoku.

“Modrić je na testovima kako bi se vidjelo kakav je opseg problema. Bio je prisiljen napustiti teren zbog jakih bolova i zabrinutost u klubu je velika”, prenose talijanski mediji, koji su sa zebnjom čekali nove vijesti.

“Bio bi to ogroman gubitak za kraj prvenstva”, stava su Talijani. “Gotovo nikada nismo vidjeli Modrića da napušta teren ove sezone, čak ni u trenucima kada se vidjelo da je umoran i da mu tijelo pati. Unatoč tome, nikada nije odustao, zato znamo koliko ga je moralo boljeti.”