Mladi talent želi napustiti Maksimir, hoće li se ponovo javiti Juventus?

Ronald Gorsic / CROPIX via Guliver Images

Mladi stoper Leon Jakirović već ove zime želi raskinuti ugovor i napustiti Maksimir.

Prema informacijama Sportskih novosti, njegovi su zastupnici već obavili razgovore s Dinamom koji trenutačno ne vidi prostor da 17-godišnjaku na proljeće pruži ozbiljniju priliku.

Zanimanje za njega postojalo je prošlog ljeta kada je ponudu poslao Juventus, a u kontekstu mogućeg transfera spominjali su se i Milan, Club Brugge te Midtjylland.

Jakirović je trenutno peta opcija u obrani i prije šest mjeseci je potpisao novi ugovor pa je jasno da Dinamo neće moći tražiti veliki iznos.