Milan bez Modrića upisao poraz i ostao bez šanse za naslov u Italiji

IPA_74406947 IPA_Agency_IPA74406947 via Guliver Image

Milan je u 35. kolu Serie A poražen na gostovanju kod Sassuola rezultatom 2:0, čime je doveo u pitanje svoju poziciju među tri najbolje momčadi na ljestvici. Strijelci za domaće bili su Domenico Berardi u 5. i Armand Laurienté u 47. minuti. Ovo je ujedno bila prva utakmica Milana nakon ozljede Luke Modrića, a završila je porazom.

Sassuolo je poveo već na samom početku susreta. Nakon izgubljene lopte na sredini terena, domaći su brzo krenuli u napad koji je Berardi zaključio preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora. Nedugo zatim, Mike Maignan spriječio je drugi pogodak sjajnom obranom pokušaja Nzole.

Gosti su postupno preuzimali inicijativu, a veliku priliku u 19. minuti imao je Rafael Leao, no nije bio precizan u situaciji jedan na jedan. Ključni trenutak prvog dijela dogodio se u 24. minuti kada je Fikayo Tomori dobio drugi žuti karton zbog prekršaja nad Laurientéom, ostavivši Milan s igračem manje.

Unatoč brojčanoj prednosti, Sassuolo do poluvremena nije povećao vodstvo, ponajviše zahvaljujući pravovremenoj reakciji Pavlovića koji je blokirao opasan udarac Thorstvedta.

Na početku drugog dijela domaći su brzo povećali prednost. Nakon uigrane akcije, Laurienté je u 47. minuti precizno pogodio za 2:0. Sassuolo je nastavio stvarati prilike, a Nzola je u 55. minuti propustio još jednu veliku šansu.

Do kraja susreta Milan nije uspio ozbiljnije zaprijetiti, a frustracija se očitovala kroz nekoliko žutih kartona, uključujući opomene za Riccija i Loftus-Cheeka zbog simuliranja. Sassuolo je rutinski priveo utakmicu kraju i zasluženo slavio.

Ovim porazom Milan je zakomplicirao situaciju na ljestvici. U slučaju pobjede Juventusa protiv Verone, torinski klub bi ih preskočio i gurnuo na četvrto mjesto. Tri kola prije kraja, Milan ima pet bodova prednosti ispred petoplasiranog Coma i šest više od Rome, koja ima utakmicu manje.