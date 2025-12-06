Messijev Inter Miami osvojio MLS: Argentinac upisao dvije asistencije za prvi naslov u povijesti

Podijeli :

(AP Photo/Lynne Sladky) via Guliver Image

U subotu navečer odigrano je MLS finale između Inter Miamija i Vancouver Whitecapsa. Domaća momčad bila je ona s Floride jer su imali bolji omjer u regularnoj sezoni. Uspjeli su obraniti prednost domaćeg terena te su protiv kanadske momčadi slavili s 3:1.

Prvi pogodak na utakmici pao je u osmoj minuti kada je Edier Ocampo zabio autogol za vodstvo Miamija. Njegovu grešku ispravio je Ali Ahmed u 60. minuti te se činilo da bi se moglo otići u produžetke.

Messi najavio finale i osvrnuo se na njemačku legendu: ‘Lijepo ga je vidjeti u MLS-u’ Messi postao najbolji asistent u povijesti nogometa, Inter Miami uvjerljivo izborio finale MLS-a

Međutim, 11 minuta kasnije je Lionel Messi sjajnom loptom uposlio svog kolegu iz argentinske reprezentacije Rodriga de Paula koji je zatim pogodio za 2:1. Floridska momčad do kraja je zabila još jedan gol koji je postigao Tadeo Allende te su s 3:1 došli do svog prvog naslova u kratkoj povijesti.

U svojoj šestoj sezoni Inter Miami nikad nije došao dalje od prve runde doigravanja, a sadu su vođeni Messijem došli do premijernog naslova u MLS-u.