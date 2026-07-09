Melnjak jasno poručio što misli o Livaji

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HNK Hajduk Split

Hajduk je na Poljudu slavio protiv Žiline s 2:0 u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige, a susret je s kapetanskom trakom oko ruke predvodio Dario Melnjak.

Iskusni branič bio je iznimno zadovoljan izvedbom novog, vidno bržeg i rastrčanijeg Hajduka, no svjestan je da je pred Bijelima još 90 minuta borbe u Slovačkoj.

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“Osjećaj je bio dobar od prve minute. Imali smo puno šansi, zabili smo dva pogotka, ali oni su još živi. No, ako budemo ovako dobri, sve će biti u redu. Ovo je samo prva utakmica, trebamo nastaviti ovako, s ovakvom energijom. Naravno, svaki put je posebna čast nositi kapetansku traku.”

Melnjak se osvrnuo i na uigravanje novih lica u svlačionici, istaknuvši nogometnu inteligenciju pojačanja Dalissona, ali i sjajnu rolu mladog suigrača koji je prelomio susret.

“Dalisson je nogometno jako inteligentan. Uvijek svima novima poželim sreću jer početak zna biti težak. Svi su odlično odgovori, a vidjeli smo i Roka Brajkovića koji je ponovno pokazao koliko nam donosi na desnoj strani i svojim pogotkom usmjerio utakmicu. No, ovo je tek prva utakmica, moramo dobro nastaviti.”

Pred više od 22.000 navijača na Poljudu stvorena je sjajna atmosfera, a Melnjak vjeruje da će podrška biti još masovnija ako momčad zadrži ovaj pobjednički ritam, posebice na teškom gostovanju koje ih čeka za tjedan dana.

“Uvijek je lijepa atmosfera, bit će ih i više ako ovako nastavimo. Na gostovanju će Žilina biti domaćin, morat će krenuti jače prema naprijed. Mi na to trebamo biti spremni i odgovoriti s još jačom energijom.”

Za kraj, kapetan Hajduka prokomentirao je i ulazak u igru prve zvijezde kluba, Marka Livaje, koji je susret neprepoznatljivo započeo s klupe za pričuve. Za Melnjaka tu nema nikakve dvojbe:

“Marko je naš najbolji igrač.”